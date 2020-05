I numeri che contano, Nettuno si riprende il futuro: filmato dei commercianti promosso da Pierpaolo Piccioli - L'Eco Del Litorale | Notizie online

“ I numeri che contano”, di Valerio, Simonluca e Pierpaolo.

La felice collaborazione tra Valerio Cicco, Simonluca Fraioli e Pierpaolo Piccioli, Direttore Creativo della Maison Valentino ha prodotto questo video che ha come protagonisti i commercianti di Nettuno che tornano oggi a riaprire le loro attività dopo 69 giorni di lockdown.

“In questo video ci sono i volti di Nettuno, una Nettuno che riparte – dichiara il Sindaco della Città di Nettuno Alessandro Coppola – ringrazio di cuore Pierpaolo Piccioli, Valerio Cicco e Simonluca Fraioli per questo progetto di spessore che ci commuove e che ci fa riflettere. Per i nostri commercianti questi appena passati sono stati due mesi durissimi. Stiamo mettendo in campo tutte le misure necessarie per dare loro il massimo sostegno per la ripartenza economica dell’intera città, dopo aver ascoltato i bisogni di tutte le categorie. Ora più che mai serve unione e collaborazione. Sono sicuro che insieme ce la faremo e ci metteremo alle spalle i difficili momenti passati a causa dell’emergenza Coronavirus”. #inumerichecontano #unonettunocentomila