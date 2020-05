OSTIA VIETATI PARCHEGGI AUTO: SALCE-BENVENUTI (ECOITALIASOLIDALE) PIU’ RESPONSABILITA’ AI CITTADINI, MA ANCHE LIBERTA’, ORGANIZZAZIONE E ACCESSIBILITA’ - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Dopo aver diligentemente rispettato nelle varie fasi dell’emergenza

Covid i cittadini ora si aspettano di poter con responsabilità accede

agli arenili che vuol dire mare ed anche la possibilità di fare sport,

come nuotare in acqua, surf, canoa, correre e giocare. Ed invece si

trovano a dover affrontare un percorso ad ostacoli solo per arrivare

in spiaggia ad inizio della stagione estiva.

Tutto ciò è quanto capiterà ai romani che vorranno recarsi per la stagione

estiva nelle spiagge di Castel Porziano e Capocotta ad Ostia.

E’ quanto dichiara in una nota Giuliana Salce, Campionessa del mondo

di marcia e responsabile per il Lazio del Movimento Ecologista

Ecoitaliasolidale e Piergiorgio Benvenuti, Presidente Nazionale di

Ecoitaliasolidale.

“Poco interessa la proroga della stagione fino al 31 ottobre, sta di

fatto che invece di facilitare il trasporto verso le spiagge di Castel

Porziano e Capocotta si intende di fatto impedire il transito con

autovetture, vietando le soste lungo la Litoranea, ed in alternativa

assicurando il trasporto con bus e navetta che per il distanziamento

fra le persone sicuramente non è il massimo della soluzione. Non solo,

saranno spiagge super controllate a discapito del concetto di

responsabilità dei cittadini, con un costante presidio di uomini della

Guardia Costiera e protezione civile, una sorta di presidio

“militarizzato” degli ingressi degli arenili.

Giusto il distanziamento degli ombrelloni lungo le spiagge, ma con la

massima sicurezza si dovrà garantire a tutti la possibilità di fare

sport in acqua e sugli arenili, di poter correre, nuotare, fare surf,

canoa e giocare. Invitiamo peraltro invece le Istituzioni ad

affrontare il tema della ciclabilità sul tratto Torvaianica sino ad

Ostia da anni promessa, e non ultimo il tema della raccolta delle

mascherine e dei presidi sanitari che si usano in questo periodo e che

non vorremmo trovare abbandonati in spiaggia o nel mare perché non si

è riusciti a

pianificare una adeguata raccolta.

Garantire la sicurezza dei cittadini è un impegno per tutti

-concludono Salce e Benvenuti- con soluzioni adeguate però, senza

soffocare la voglia di trascorrere momenti di svago e di libertà fra

la natura ed al mare durante l’imminente periodo estivo.