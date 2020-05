Nettuno, una bambina di 10 anni positiva al coronavirus - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Una bambina di dieci anni è stata trovata positiva al Coronavirus. Le sue condizioni sono buone e non è stato necessario il ricovero. La bambina era già in isolamento e sotto controllo della Asl per altri casi registrati nelle scorse settimane riconducibili al suo nucleo familiare. Gli attualmente positivi sono diciotto, nove ospedalizzati, otto in isolamento domiciliare e uno ricoverato presso la clinica Villa dei Pini di Anzio. Trentaquattro i guariti dall’inizio della pandemia.

Città di Nettuno