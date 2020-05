Italia Nostra Etruria: “Mega impianti e polo energetico minacce costanti ad un territorio ricco di biodiversità e di archeologia” - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Il presidente Marzia Marzoli fa il punto sulle emergenze ambientali:

oltre ai mega impianti, l’inquinamento del Marta e il progetto di

completamento della SS 675 ora all’esame della Corte di Giustizia

dell’Unione Europea Etruria, un paesaggio unico, in costante allerta per le minacce che

provengono da grandi impianti di carattere energetico. Accanto alla

valorizzazione del ricco patrimonio ambientale tipico della Maremma

laziale dove spicca il sito Unesco di Tarquinia, la Sezione Etruria di

Tarquina, Montalto di Castro e Canino si trova costantemente a dover

fronteggiare nuovi mega impianti.

“Il territorio compreso da Montalto a Civitavecchia – spiega Marzia

Marzoli, presidente della sezione locale di Italia Nostra – è da sempre

interessato dalla presenza di grandi impianti energetici che hanno

modificato profondamente il tessuto sociale e politico. Il polo

energetico di Montalto di Castro e di Civitavecchia è uno dei più grandi

di Europa. La centrale a carbone di Civitavecchia è il simbolo della

schiavitù energetica, rappresentando la condanna denunciata da anni dal

comprensorio. Nel novembre 2018 il Ministero dell’Ambiente aveva

dichiarato la PHASE OUT dal carbone. Purtroppo – sottolinea Marzoli –

non arriverà la chiusura definitiva con bonifica dell’area come

auspicato, ma, l’ennesima riconversione, stavolta a gas, della centrale

di TVN, che nel frattempo ha richiesto la valutazione di Impatto

Ambientale per la ‘Sostituzione delle unità a carbone esistenti con

nuova unità a gas’”.

Sotto osservazione da parte della sezione locale di Italia Nostra anche

altri mega impianti. “Il territorio di Tarquinia, distante soltanto 20

chilometri – sottolinea ancora Marzoli – continua a difendersi dai

numerosi progetti proposti sul territorio, riguardanti sempre progetti

altamente impattanti di mega impianti energetici, spacciati per

rinnovabili, come l’impianto a Biogas in zona Olivastro, come il

progetto di mega impianto fotovoltaico a terra, come l’aerogeneratore in

zona industriale. Su tutti, il progetto peggiore rimane l’inceneritore,

proposto dalla A2A Ambiente Spa, in zona industriale, Pian D’organi, in

fase di prima convocazione della conferenza di servizi, per il momento

bloccata dall’emergenza Covid 19”.

Tra le emergenze ambientali del territorio una riguarda il fiume Marta

“interessato – spiega l’esponente di Italia Nostra Etruria –

dall’inquinamento delle acque reflue di circa 120.000 abitanti, con 1

depuratore, su 4 non funzionante, (Cobalb), e 1 mal funzionante,

(Viterbo)”.

Altra emergenza ambientale è la SS 675 con il millantato “progetto

verde” nella Valle del Mignone, una vicenda, quest’ultima oggi al vaglio

della Corte di Giustizia dell’Unione Europea. “Al riguardo infatti con

ordinanza n. 1155/2018 il Tar Lazio (Sezione Prima) – spiega Marzoli –

ha rimesso alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea la questione

pregiudiziale e ha sospeso il proprio giudizio fino alla notificazione

della decisione emessa della Corte di Giustizia dell’Unione Europea. Il

Tar recependo la ricostruzione dei ricorrenti – tra i quali Italia

Nostra – ritenendo che sia stata violata non solo la normativa

nazionale ma anche la normativa europea, ha evidenziato che la tutela

ambientale non può essere sacrificata rispetto all’interesse economico”.

Per la tutela del territorio Italia Nostra Etruria insieme ad altre

associazioni tra le quali il Forum ambientalista, è inoltre tra i

promotori di un progetto di Ecomuseo per la Valle del Mignone e della

Farnesiana, in fase di richiesta di riconoscimento.

“Un progetto che – mette in evidenza Marzoli – si fonda sulla

consapevolezza che l’area che interessa Tarquinia, Montalto di Castro e

Canino, riguarda un patrimonio importante dal punto di vista della

biodiversità e dell’archeologia. A Tarquinia troviamo il sito Unesco

denominato ‘Necropoli Etrusche di Cerveteri e Tarquinia’, la riserva

naturale delle Saline di Tarquinia, a Montalto di Castro il Parco

naturale e archeologico di Vulci che interessa sia Montalto di Castro

che Canino”.