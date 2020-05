POMEZIA: PIÙ EUROPA, M5S VOTA CONTRO TUTELA AMBIENTE. INCOERENTI CON PROPRI PRINCIPI - L'Eco Del Litorale | Notizie online

“La mozione Figli Costituenti, presentata dal consigliere Stefano Mengozzi, è stata con il voto compatto del MoVimento 5 Stelle, bocciata in consiglio comunale. Ci dispiace e ci stupiamo nel vedere come un partito che si dichiara ambientalista voti contro l’introduzione esplicita della tutela ambientale come obiettivo della nostra città e contro i valori che loro stessi dicono di condividere. Le vere motivazioni? La proposta nasceva da +Europa.” Lo dichiara Marco Durastante, esponente di Più Europa Pomezia.

“Persino Lega e Fratelli d’Italia hanno votato a favore, riconoscendo la trasversalità della proposta. Ma a quanto pare, il MoVimento 5 Stelle non è riuscito ad andare oltre il nostro nome, a discapito dei loro stessi principi e degli elettori di Pomezia”, conclude Durastante.