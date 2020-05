NETTUNO NON ABBANDONA NESSUNO, RIAPERTI I TERMINI PER PRESENTARE LA DOMANDA PER RICHIEDERE I BUONI SPESA - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Il Comune di Nettuno ha pubblicato l’Avviso per accedere al contributo economico in favore di persone e/o famiglie in condizione di disagio economico e sociale causato dalla situazione emergenziale in atto, provocata dalla diffusione del Coronavirus. Si tratta del secondo avviso, dopo quello scaduto il 4 maggio 2020. Le domande dovranno essere presentate all’Ente entro e non oltre la data del 22 maggio 2020

1. Requisiti per l’ammissione al contributo

a) essere residenti nel Comune di Nettuno;

b) essere in carico ai Servizi Sociali comunali. Qualora si tratti di nuclei familiari non a carico dei Servizi Sociali sarà acquisita l’autocertificazione di cui alla successiva lettera c);

c) trovarsi in una situazione di bisogno a causa dell’emergenza derivante dall’epidemia da Covid-19, previa autocertificazione soggetta a successiva verifica;

d) non essere beneficiari di altre forme di sostegno al reddito ed alla povertà erogate da Enti pubblici ad esclusione di quelle previste dalle norme relative al contenimento dell’epidemia da Covid-19. Solo in casi eccezionali è possibile procedere al contributo, previa certificazione dei servizi sociali competenti;

e) non aver già beneficiato dei buoni spesa in risposta all’Avviso pubblico per l’assegnazione del contributo economico a favore di persone e/o famiglie in condizione di disagio economico e sociale causato dalla situazione emergenziale in atto, provocata dalla diffusione di agenti virali trasmissibili, approvato con Determinazione dirigenziale n. 353 del 03.04.2020 e scaduto in data 04 maggio 2020;2. Tipologia del Beneficio

Il buono spesa/pacco alimentare ha un valore di 5 € a persona/giorno, elevabile a 7 € in caso in cui il destinatario sia un minore. Al fine di raggiungere il maggior numero di soggetti possibile il massimo importo concedibile in buoni spesa/pacchi alimentari per singolo nucleo familiare ammonta a 100 € a settimana. Il valore mensile del buono spesa è così determinato:

Numero componenti famiglia

1 adulto € 140,00

1 minore € 196,00

Nucleo da tre persone in poi € 400,00

Per un adulto è previsto un contributo per un mese pari ad € 140,00.

Per un minore è previsto un contributo per un mese pari ad € 196,00.

Per un nucleo familiare composto da almeno tre persone è previsto un contributo per un mese pari ad € 400,00.

Le spese per medicinali sono riconosciute con riguardo alla situazione di disagio economico fino ad un massimo di 100 €/mese esclusivamente previa prescrizione medica inviata via mail a consegnafarmaci@comune.nettuno.roma.it

3. Presentazione della domanda

I cittadini residenti nel territorio comunale, dovranno far pervenire, a partire dal giorno di pubblicazione del presente Avviso e fino al giorno venerdì 22 maggio 2020 , la domanda allegata al presente avviso compilata e sottoscritta, unitamente ad un documento di riconoscimento in corso di validità sottoscritto. Scadenza per la presentazione delle domande 22 maggio 2020 . L’erogazione dei benefici avverrà compatibilmente con la disponibilità delle risorse economiche.



– tramite posta elettronica all’indirizzo

– consegna a mano

La domanda da compilare è disponibile presso il punto di raccolta sopra menzionato o è scaricabile dal sito internet del Comune di Nettuno. Potrà presentare la domanda un solo componente per nucleo familiare convivente. La consegna della domanda e di copia del documento di riconoscimento potrà avvenire con le seguenti modalità:– tramite posta elettronica all’indirizzo beneficiocovid@comune.nettuno.roma.it – consegna a mano dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 15,00 alle ore 17,00 presso il P.I.T. sito in Viale Matteotti (di fronte alla sede centrale del Comune).La domanda da compilare è disponibile presso il punto di raccolta sopra menzionato o è scaricabile dal sito internet del Comune di Nettuno. Potrà presentare la domanda un solo componente per nucleo familiare convivente.

4. Controlli

Il Comune provvederà ad effettuare controlli in ordine alla veridicità delle attestazioni riportate nella domanda pervenuta, anche con l’ausilio degli Enti preposti, e potrà effettuare controlli a campione sugli scontrini relativi agli acquisti effettuati con i buoni spesa. Il beneficiario è, pertanto, tenuto a conservare gli scontrini degli acquisti effettuati.

Tutte le informazioni inerenti il presente avviso, potranno essere richieste ai Servizi Sociali al n. 0698889331 /332.

In Allegato l’Avviso Pubblico completo, la determina n. 492 del 14 maggio 2020 e il modello di domanda da compilare per accedere al contributo