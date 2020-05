Per il terzo giorno consecutivo non si registrano nuovi contagi da Coronavirus a Nettuno. Trentaquattro in tutto le guarigioni dall’inizio della pandemia. Gli attualmente positivi restano diciassette, dieci ospedalizzati, sei in isolamento domiciliare e uno ricoverato presso la Clinica Villa dei Pini di Anzio.

Città di Nettuno