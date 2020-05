Pomezia, nuovo piano di sviluppo FS per il Lazio: in programma la riqualificazione della stazione di Santa Palomba - L'Eco Del Litorale | Notizie online

La stazione ferroviaria di Santa Palomba si prepara ad un restyling. Ferrovie dello Stato ha presentato il piano di sviluppo per la Regione Lazio e sottoscritto il protocollo d’intesa per il rilancio del trasporto, dell’economia e del turismo.

L’accordo prevede un piano di investimenti da oltre 18 miliardi di euro, di cui circa un miliardo destinato a interventi di rigenerazione urbana e di riqualificazione delle stazioni.

Saranno 88 le stazioni che verranno riqualificate. Tra queste, la stazione ferroviaria di Santa Palomba dove sono previsti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

“Dopo anni di solleciti e proposte, arriva finalmente un risultato importante – ha commentato il Sindaco Adriano Zuccalà – che ci consente di valorizzare un’infrastruttura strategica di Pomezia. Dopo la riqualificazione della stazione ferroviaria il nostro territorio potrà beneficiare di un servizio funzionale e consono alle esigenze del comparto industriale di Santa Palomba e dei tanti pendolari che ogni giorno usufruiscono di tale collegamento. Un ringraziamento alle Ferrovie e alla Regione per la fattiva collaborazione nella realizzazione di un’opera che la nostra comunità attendeva da tempo. Ora bisogna accelerare la pratica in Città Metropolitana per il “bando periferie” e proseguire rapidamente sul progetto di lavori di via di Valle Caia, incrementando così le linee di collegamento cittadino, senza però aumentare il consumo di suolo”.