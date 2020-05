Italia Nostra Aniene e Monti Lucretili a tutela di un territorio ricco di archeologia - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Italia Nostra Aniene e Monti Lucretili a tutela di un territorio ricco di archeologia tra minacce di abusivismo, progetti di discariche e

tematiche dell’industria del travertino

A colloquio con il presidente Carlo Boldrighini sulle emergenze

ambientali in atto ma anche sulle buone pratiche di tutela di un’area

vasta caratterizzata dal corso dell’affluente del Tevere

Luci ed ombre del territorio della Valle dell’Aniene emergono da un

colloquio con il professor Carlo Boldrighini presidente della sezione di

Italia Nostra “Aniene e Monte Lucretili”. Si tratta di un area vasta che

vanta siti Unesco come le ville di Tivoli ma anche emergenze industriali

quali il distretto del travertino. Un territorio che annovera molte aree

protette e il corso dell’Aniene.

“Le aree protette che ricadono nel territorio di nostra competenza–

spiega il presidente Boldrighini – sono i parchi regionali dei Monti

Lucretili e dei Monti Simbruini, che sono per dimensioni il secondo e il

primo nel Lazio. Ci sono poi le riserve naturali Macchia di Gattaceca e

Macchia del Barco, Nomentum e Monte Catillo. A queste si aggiungono

diverse aree della rete Natura2000. La più minacciata è la ZSC – Zona

Speciale di Conservazione della piana dei travertini. Inoltre di grande

rilevanza ambientale è il fiume Aniene, il maggiore affluente del Tevere

nel Lazio che forma le spettacolari cascate a Tivoli, per il quale è in

atto un contratto di fiume. Di pregio anche – sottolinea ancora il

presidente – soprattutto l’area pedemontana tra Tivoli e Palestrina,

che è la parte maggiore del parco dell’Agro Romano Antico, progettato

fin dagli anni Settanta dalla allora Provincia di Roma per la tutela e

la valorizzazione dell’ultimo lembo ben conservato dell’Agro Romano e

mai realizzato, con un patrimonio archeologico importantissimo,

comprendente alcune delle più imponenti strutture degli acquedotti e

alcuni tra i più importanti siti di scavo del periodo arcaico”.

Di fronte a tanta ricchezza ambientale, storica ed archeologica si

registrano gravi minacce al territorio. “Tra le emergenze ambientali va

segnalato in primo luogo – sottolinea Boldrighini – l’abusivismo

edilizio, che non risparmia neanche i parchi e le aree sottoposte a

vincolo paesaggistico. Particolarmente colpite sono le fasce collinari

degli oliveti tra Tivoli e Villa Adriana e nella Sabina romana.

Riteniamo in secondo luogo una grave emergenza ambientale la subsidenza

della piana dei travertini, nei comuni di Tivoli e Guidonia, cioè

l’abbassamento della falda dovuta all’estrazione del travertino, ormai

sottratta ad ogni controllo. Il fenomeno ha creato enormi voragini e

seri danni a circa 150 edifici, una quindicina dei quali sono stati

evacuati e ha inoltre compromesso le sorgenti delle Acque Albule, tra le

più antiche e importanti del Lazio”.

Altra minaccia arriva dalle discariche. La discarica dell’Inviolata, nel

comune di Guidonia è ora chiusa – spesso tuttavia si parla di una sua

riapertura – ma il percolato – spiega ancora il presidente della sezione

di Italia Nostra Aniene e Monti Lucretili – si estende inquinando

progressivamente la falda fino al fiume Aniene. Un progetto di discarica

nei pressi di Villa Adriana ha avuto risonanza nazionale ed è stato

fermato nel 2012. Una simile minaccia si è ripresentata nel 2019 ed è

stata anch’essa per ora sventata. Ci preoccupa molto inoltre la

possibilità dell’uso a discarica delle voragini create dall’estrazione

del travertino, che creerebbe una nuova ‘terra dei fuochi’ e segnerebbe

la fine delle terme Acque Albule. A tutto ciò si aggiungono le

discariche abusive, che sono diffuse specie nei pressi dei maggiori

centri abitati e che sono causa d’incendi e spesso di difficile recupero

per la presenza di amianto. Il fenomeno interessa anche le aree protette

facilmente accessibili, in particolare le riserve naturali Macchia del

Barco e Nomentum”.

La sezione, a tutela del territorio, ha promosso anche numerose

battaglie legali. “Abbiamo avanzato due ricorsi al Tar del Lazio. Uno

riguarda la lottizzazione cosiddetta ‘Nathan’ a ridosso della Villa

Adriana, in violazione dell’accordo tra lo Stato italiano e l’Unesco per

il sito di Villa Adriana. Il MiBAC si è impegnato con l’Unesco a

bloccare il progetto, ma finora nulla ha fatto. Un secondo ricorso

riguarda un progetto di parco eolico nel comune di Vivaro Romano, ai

confini con il Parco dei Lucretili”.

Altra nota dolente è lo stato complessivo dei centri storici. “In

generale i centri storici – commenta Boldrighini – sono in decadenza,

svuotati o abitati prevalentemente da migranti. Sono molti gli edifici

di pregio, più o meno abbandonati dai proprietari, che necessitano di

manutenzione. Quando queste vengono fatte spesso non rispettano le

condizioni di compatibilità per l’indifferenza delle amministrazioni

comunali e la mancanza di controlli. Vi sono però delle eccezioni. Per

esempio, nel centro storico di Tivoli sono stati eseguiti restauri ben

fatti, che hanno prodotto sviluppo della ricettività turistica”.

Ampia è l’attività anche per quanto riguarda la sensibilizzazione per la

tutela dei beni culturali. Segnalato al riguardo nella Lista Rossa di

Italia Nostra dei beni da tutelare Ponte Lucano, un sito archeologico e

monumentale di primaria importanza. “Contiamo di inserire a breve –

sottolinea Boldrighini – anche i più importanti tra i castelli della

valle dell’Aniene che stanno entrando in una situazione di degrado, tra

cui la Rocca Abbaziale di Subiaco, il castello Massimo di Arsoli.

Inseriremo anche l’area della battaglia di Mentana, un’area verde

collegata al museo garibaldino minacciata da interventi inopportuni. Un

bene molto importante che contiamo di inserire nella lista rossa sono le

strutture di quella che fu la “Direzione Superiore Studi ed Esperienze”

(DSSE) nell’aeroporto militare di Guidonia, che negli anni Trenta e

Quaranta fu ai massimi livelli mondiali nella ricerca e sperimentazione

aeronautica. Oltre al loro valore architettonico, sono certamente ai

primi posti tra i beni d’interesse per la storia della scienza e della

tecnica tutelati dal D.Leg. 490 del 1999, ma per l’inerzia della

autorità preposte sono dal Dopoguerra abbandonate al degrado”.

Molta attenzione viene riservata inoltre al patrimonio arboreo.

“Cipressi monumentali riconosciuti sono presenti nelle ville storiche

Villa d’Este e Villa Adriana. Ma due olivi millenari riconosciuti

presenti a Tivoli lungo la via di Pomata sono stati distrutti da vandali

alcuni anni or sono e ciò ci spinge a sostenere che non sia opportuno il

riconoscimento di alberi monumentali in località liberamente

accessibili”.

La sezione locale inoltre denuncia “il degrado del patrimonio forestale,

per via di tagli distruttivi, per carenze normative e scarsità o assenza

di controlli. Tagli che si verificano anche all’interno dei parchi, dove

i piani di assestamento forestale sono spesso assenti, talvolta mal

concepiti e raramente rispettati. Tra i casi più notevoli sono quelli

del Monte Matano, nel parco del Monti Lucretili (dovrebbe essere

estromesso se si approva il nuovo piano d’assetto), e le faggete dei

Simbruini, le più vaste dell’Appennino Centrale, fortemente degradate e

in parte distrutte da tagli anche fuori turno effettuati con varie

motivazioni. Tagli indiscriminati di alberature urbane si sono

recentemente verificati, o sono tuttora in corso, nei comuni di

Guidonia, Monterotondo e San Gregorio da Sassola. Inoltre la normativa

riguardante la piantumazione di un albero per ogni nuovo nato è stata

occasionalmente rispettata in diversi comuni della nostra zona in

collaborazione con le scuole. Gli effetti pratici ed anche gli effetti

educativi sono però scarsi perché il disordine urbanistico e la mancanza

di manutenzione non hanno consentito un’applicazione continuativa della

norma. Problemi analoghi si registrano per gli interventi di

rimboschimento con fondi pubblici, che producono per lo più risultati

minimi o nulli, un fatto ormai purtroppo accettato dalle

amministrazioni.

La sezione di Italia Nostra Aniene e Monti Lucretili rileva inoltre

varie problematiche in relazione alla gestione delle aree protette. “Sia

nei parchi che nelle aree protette gestite dagli uffici di Roma Capitale

(ex-provincia) – spiega Boldrighini – si registrano in generale mancanza

di fondi, scarsità e spesso – ma non sempre – scarsa qualificazione del

personale e inadeguata sorveglianza. A ciò si aggiungono gravi carenze

normative. A differenza della maggior parte dei parchi regionali, che

mancano tuttora di un piano di assetto approvato, i parchi dei Monti

Lucretili e dei Monti Simbruini hanno piani d’assetto ben fatti e

approvati da un ventennio. Ma ora la Regione Lazio propone nuovi piani,

di qualità assai peggiore dei precedenti, sia per l’aspetto

tecnico-scientifico che per la tutela degli ambienti. L’aspetto forse

peggiore del continuo farsi e disfarsi della normativa sono le ripetute

riperimetrazioni, che tolgono certezza sulla destinazione dei terreni”.

Difficile il rapporto con le rappresentanze istituzionali. Non sempre

infatti le istanze proposte raccolgono l’ascolto delle istituzioni

locali. “Se di recente c’è stata rispondenza con le amministrazioni

comunali di Tivoli e San Polo dei Cavalieri e anche negli anni scorsi

con gli uffici provinciali per la gestione delle riserve naturali, in

passato si sono registrati forti contrasti con le amministrazioni

comunali di Tivoli, Guidonia, Palombara Sabina ed altre. Scarse sono

state di recente le possibilità di collaborazione offerte dalla Regione

Lazio, ma stiamo trattando per poter intervenire nella discussione in

commissione dei piano d’assetto dei parchi”.

La sezione intrattiene buoni rapporti con l’associazionismo locale e la

collaborazione si è fatta più stretta in occasione di emergenze come per

la tutela del complesso archeologico di Ponte Lucano e per la minacce su

Villa Adriana derivanti dalla lottizzazione “Nathan” e dalla discarica

di Corcolle.

La sezione è anche social con profili su Facebook e su Twitter: Comitato

Salviamo Ponte Lucano con la pagina web Escursionismo Aniene e Lucretili

e con il sito internet ViviAniene.