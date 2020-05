CORONAVIRUS: GIULIANA SALCE (CAMPIONESSA DEL MONDO DI MARCIA) VERSO LA FASE DELLA CONSAPEVOLEZZA - L'Eco Del Litorale | Notizie online

CORONAVIRUS: GIULIANA SALCE (CAMPIONESSA DEL MONDO DI MARCIA) VERSO LA

FASE DELLA CONSAPEVOLEZZA, MA NON FATE L’ERRORE DI OBBLIGARE GLI

SPORTIVI ALL’USO DELLE MASCHERINE

“Finalmente con la seconda fase dell’emergenza Coronavirus si può

nuovamente allenarci con più libertà, sempre con consapevolezza e

rispettando le

distanze. Però le norme possono variare su base regionale. Se ad

esempio a Roma e nel Lazio, così come in Campania non è previsto

obbligo di mascherina per i runner, in Lombardia probabilemente sì.

Ed invece alcune cose proseguo a sostenere che debbano debbano essere

ben chiare, ad esempio sarebbe un errore obbligare gli sportivi a

correre con l’obbligo delle mascherine”.

E’ quanto dichiara ancora una volta Giuliana Salce, Campionessa

Mondiale di marcia 3000 metri Parigi 1985, ed oggi Responsabile

Regionale per il Lazio del Movimento Ecologista Ecoitaliasolidale.

“La mascherina, ad esempio quella chirurgica, non è utile se

rispettiamo le dovute distanze ed utilizzarla è addirittura

controproducente, se indossata durante la corsa o, comunque, durante

l’attività motoria”.

“Chi si sottopone ad uno sforzo fisico, come correre o pedalare con la

biciletta, con la mascherina che copre naso e bocca, respira una

quantità maggiore di anidride carbonica, rischiando di andare

addirittura in alcalosi e quindi rischiando lo svenimento. Con la

mascherina si respira una miscela di CO2 superiore a quella presente

nell’aria”.

“Tutto ancora da verificare, però si ha notizia che due studenti

cinesi, uno di 14 ed uno di 15 anni, a distanza di meno di una

settimana, residenti in due città diverse, sono morti per un arresto

cardiaco improvviso e problemi di respirazione, mentre correvano a

scuola durante una lezione di educazione fisica, indossando la

mascherina. I genitori si sono detti certi del collegamento fra

l’utilizzo della mascherina obbligatoria nell’ambito delle misure

anti-contagio previste dell’emergenza coronavirus”.

“Fondamentale sarà la riapertura dei parchi, degli spazi verdi, delle

ciclabili, che rappresentano luoghi ideali dove poter svolgere in

sicurezza attività fisica e speriamo con sempre maggiore frequenza,

proprio per garantire il benessere psicofisico dei cittadini.

Senza fare l’errore -conclude Giuliana Salce- di obbligare l’utilizzo

delle mascherine in questi luoghi, perchè inutile, anzi dannosa alla

salute degli atleti”.

ECOITALIASOLIDALE