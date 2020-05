Convocazione Consiglio Comunale Anzio - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Si comunica che il Consiglio Comunale è convocato per il giorno 19/05/2020, alle ore 10.30, presso la Sala Consiliare di Villa Corsini Sarsina, per discutere e deliberare il seguente ordine del giorno:

1. Approvazione verbali seduta precedente;

2. Interrogazioni ed interpellanze;

3. Mozione “Progettazione/realizzazione di un rifugio comunale per cani e gatti”;

4. Mozione “Adozione come requisito ulteriore per la nomina degli scrutatori la condizione di disoccupazione/inoccupazione/cassa integrazione e status di studente senza reddito”;

5. Mozione “Ripristino dell’attività sanitaria completa presso l’Ospedale di Anzio”;

6. Ratifica Delibera di Giunta Comunale n. 34 del 26/03/2020 e Delibera di Giunta Comunale n. 38 del 16/04/2020;

7. Adesione alla “Rinegoziazione per l’anno 2020 dei prestiti concessi agli enti locali dalla cassa depositi e prestiti società per azioni” secondo le disposizioni della circolare CDP Spa n. 1300 del 23/04/2020;

8. Approvazione piano triennale oo.pp. 2020-2021-2022 ed elenco annuale 2020 ai sensi dell’art. 21 comma 1) del D.lgs n. 50/2016;

9. Approvazione convenzione quinquennale per il conferimento del servizio di tesoreria.

Si comunica che la seduta del Consiglio Comunale si terrà a porte chiuse, nel rispetto delle distanze di sicurezza, e verrà trasmessa in diretta streaming.

Tutti i partecipanti sono tenuti a dotarsi di guanti e mascherina di protezione.

Il Presidente del Consiglio Comunale Giuseppina Piccolo