Anzio, incendio in Via Corso Italia. Le fiamme sono divampate in un garage sotto una palazzina. Sul posto 3 mezzi dei vigili del fuoco, 4 volanti della Polizia di Stato, i carabinieri, la polizia locale e 3 ambulanze. Per motivi di sicurezza, sono state evacuate due palazzine. A breve ulteriori aggiornamenti.