ADDIO BATTERI E VIRUS IN 1 MINUTO: UV-CLEAN IGIENIZZATORE SMARTPHONE, PORTATILE - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Mettere ko il 99,9% dei virus e germi in 60 secondi: un sogno? No, realtà e missione possibile per HoMedics che ha lanciato la linea UV-Clean, ossia dei dispositivi con sistema di igienizzazione a raggi UV–C. Prendiamo ad esempio proprio il cellulare: per non danneggiarne il rivestimento oleofobico dello schermo, l’azienda leader nel settore del benessere domestico propone UV – Clean Igienizzatore Smartphone, un sistema di igienizzazione portatile (senza usare sostanze chimiche), ricaricabile (fino a 70 usi per carica) che attraverso la tecnologia a LED germicida UV-C sanifica il telefono: basta posizionare lo smartphone per 30 secondi per lato all’interno dell’apparecchio e il cellulare è pronto per un utilizzo sicuro. Le luci a dispersione ottimizzata UV sono posizionate ad hoc per uccidere il 99,9% dei batteri presenti sulla superficie del telefono (€ 79,99).

Privo di mercurio e sostanze chimiche con un blocco di sicurezza per prevenire l’esposizione ai raggi UV; sanitizza e disinfetta il tuo cellulare in 1 minuto grazie ai LED che durano per tanti usi. È progettato per adattarsi a un’ampia varietà di telefoni, dai grandi come l’iPhone 8+ al Google Pixel 3.