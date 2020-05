SMART WORKING: PERFORMANCE MIGLIORI CON JABRA EVOLVE 2 - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Tre modelli di gamma Evolve2 per rivoluzionare concentrazione, collaborazione e flessibilità sul posto di lavoro eliminando il rumore di fondo del 50%, fornendo una maggiore chiarezza della voce (grazie a 10 microfoni integrati), riunendo i team distribuiti, dando agli utenti il potere di lavorare da qualsiasi luogo (portata wireless triplicata) e monitorando i dati per consentire un processo decisionale intelligente. Il benvenuto va alle nuove cuffie Jabra Evolve2 85, Evolve2 65 e Evolve2 40 con batteria della durata di 37 ore grazie al chipset digitale avanzato. In attesa di certificazione Microsoft Teams per un’esperienza UC che garantisce la stabilità e la qualità delle chiamate senza interruzioni e conforme agli standard Open Office, non ci resta che provarle. Tanto il software Jabra Xpress permette una gestione semplice e sicura delle cuffie, consentendo aggiornamenti del firmware e l’implementazione di nuove funzionalità e semplificando la vita del reparto IT. Attenzione: perché le Evolve2 85 e 65 includeranno Jabra Link 380, il nuovo adattatore Bluetooth della società che sarà disponibile sia in versione USB-C, sia USB-A. Le varianti di Microsoft Teams nella gamma presentano uno speciale pulsante MT che consente la connessione istantanea a colleghi e riunioni. Per queste versioni il LED indicatore di stato può segnalare diverse cose, come la perdita di una chiamata o un avviso di riunione. Il prezzo? Da 109 euro a 489 euro con il supporto da scrivania per la ricarica (iva esclusa).