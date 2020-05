RinasciAnzio, Bandiere Blu 2020: la Fee Italia invita la Città di Anzio a partecipare alla Conferenza Facebook - L'Eco Del Litorale | Notizie online

#RinasciAnzio, Bandiere Blu 2020: la Fee Italia invita la Città di Anzio a partecipare alla Conferenza Facebook del 14 maggio, per il conferimento dell’ambito riconoscimento e dell’importante certificazione ambientale

La Città di Anzio è stata invitata, dalla Fee Italia, a partecipare alla Conferenza per la presentazione delle Bandiere Blu 2020.

L’importante evento nazionale, a causa dell’emergenza Covid-19, si terrà, giovedì 14 maggio, dalle ore 11.00, sul gruppo chiuso Facebook riservato alle Amministrazioni Comunali. Per la Città di Anzio, unica località del litorale romano a ricevere l’importante invito, interverranno il Sindaco, Candido De Angelis e l’Assessore alle Politiche Ambientali, Giuseppe Ranucci, impegnato, in questi giorni, nell’avvio del progetto per la raccolta porta a porta del verde e nella programmazione di tutta una serie di interventi per la cura dei giardini e dei parchi cittadini.

La FEE, Foundation for Environmental Education (Fondazione per l’Educazione Ambientale) fondata nel 1981, è un’organizzazione internazionale non governativa e no-profit con sede in Danimarca.

La FEE agisce a livello mondiale attraverso le proprie organizzazioni ed è presente in circa ottanta Stati (Europa, Nord e Sud America, Africa, Asia e Oceania).

L’obiettivo principale dei programmi FEE è la diffusione delle buone pratiche ambientali, attraverso molteplici attività di educazione, formazione e informazione per la sostenibilità.

I programmi internazionali FEE hanno il supporto e la partecipazione delle due agenzie dell’ONU: UNEP (Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente) e UNWTO (Organizzazione Mondiale del Turismo) con cui la FEE ha sottoscritto un Protocollo di partnership globale e riconosciuta dall’UNESCO come leader mondiale per l’educazione ambientale e l’educazione allo sviluppo sostenibile.

La FEE Italia, costituita nel 1987, gestisce a livello nazionale i programmi: Bandiera Blu, Eco-Schools, Young Reporter for the Environment, Learning about Forests e Green Key.