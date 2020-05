Prevenzione Covid-19, donate visiere di protezione al Comando della Polizia Locale del Comune di Anzio - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Diverse visiere protettive, utilissime anche per la prevenzione della diffusione del Covid-19, sono state donate, dalla ditta Blind House, al Comando della Polizia Locale del Comune di Anzio. Le visiere, insieme agli altri dispositivi di sicurezza, saranno utilizzate dai caschi bianchi di Anzio, impegnati in tutta una serie di servizi a tutela della salute e della sicurezza dei cittadini.

Alla ditta Blind House, per il nobile gesto, i ringraziamenti del Comandante della Polizia Locale, Antonio Arancio.