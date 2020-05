Pomezia convocazione consiglio comunale - L'Eco Del Litorale | Notizie online

E’ convocato il Consiglio Comunale in videoconferenza, in prima convocazione e in seduta straordinaria, per il giorno GIOVEDI 14 MAGGIO 2020 ORE 10,00 per la trattazione dei seguenti argomenti all’ordine del giorno:

Mozione – Proposta per l’introduzione nello Statuto del comune dei principi di equità generazionale, tutela dell’ambiente e crescita sostenibile. Mozione – Contrasto al bullismo e al cyberbullismo – avvio di una campagna di sensibilizzazione sul territorio comunale. Mozione – Istituzione di una fermata COTRAL nei pressi del centro abitato di Santa Procula (Pomezia) sulla via Laurentina. Ordine del Giorno – Gravi problemi di sicurezza legati al campo rom di Castel Romano” e richiesta di convocazione urgente di consiglio comunale. Ordine del giorno avente ad oggetto “sostegno comunale per agevolare il cambio di destinazione d’uso degli immobili pettirosso (o.d.g. collegato alla proposta di deliberazione avente ad oggetto “Recepimento e applicazione delle disposizioni previste dalla L.R. n.7/2017 riguardante l’art. 4 – Disposizioni per il cambio di destinazione d’uso degli edifici. Modifica alle NTA del vigente PRG L.R. 36/1987, art. 1 comma 3”)” Ordine del giorno avente ad oggetto “utilizzo dell’anticipazione di liquidità anche per sostenere i soggetti maggiormente colpiti dall’emergenza coronavirus (o.d.g. collegato alla proposta di deliberazione avente ad oggetto “Accesso all’anticipazione di liquidità ai sensi dell’art. 1, comma 556, della legge 160/2019”)” Ordine del Giorno – Esenzione semestrale dal pagamento del canone di concessione degli impianti sportivi comunali

Il Consiglio comunale sarà trasmesso in streaming per permettere alla cittadinanza di assistere ai lavori.