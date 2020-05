L’editoriale del Direttore: OLTRE? DI PIU’! - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Qualcosa ci dice che stiamo andando oltre il limite del ragionevolmente consentito ? Certo che sì! E allora? Allora niente, tutto continua nella normale straordinarietà. Eh, l’emergenza è l’emergenza, care ragazze e ragazzi. Ma abbiamo l’impressione di essere un tantino in confusione… Macché, tutto secondo le previsioni degli esperti. Se trovate i guanti, metteteveli ! Se non trovate le mascherine, cucitevele sul muso o fatevi crescere la barba! Dal 18 maggio riapertura del consentito, secondo profilassi e norme suggerite dalla PCM, dettate dalle Regioni, multate dai comuni, secondo buon senso e mantenendo le distanze da ogni situazione sospetta. E il calcio? Nessun problema: partite a porte chiuse, quindi senza gol! Ma il valsente delle integrazioni per cassa ed emergenze? Arriverà quando arriverà! Ma allora di che ci dobbiamo preoccupare? Di niente care e cari: in giro ci sono solo fake. Volete un consiglio? Rimanete a casa e basta!