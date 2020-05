Aprilia, gestione sfalci anche domani - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Gestione sfalci: anche domani, 13 maggio, sarà attivata postazione straordinaria di raccolta dedicata presso parcheggio di viale Europa

Anche per la giornata di domani, 13 maggio 2020, così come accaduto sabato scorso, per i cittadini che hanno necessità di conferire sfalci d’erba, sarà disponibile un mezzo della Progetto Ambiente, in via straordinaria, presso il parcheggio pubblico di viale Europa (nei pressi della Clinica Villa Silvana).

L’implementazione del servizio è stata programmata al fine di agevolare la fruizione – da parte dei cittadini – dell’Ecocentro comunale, decongestionandone l’afflusso, con una postazione esterna dedicata al conferimento esclusivo degli sfalci.

Un compattatore della Progetto Ambiente Spa stazionerà domani nell’area indicata, dalle ore 07:00 alle ore 13:30.

Si ricorda ai cittadini che il conferimento di sfalci sarà possibile esclusivamente previa verifica, da parte dell’operatore ecologico, del documento di identità, dal quale si dovrà evincere la residenza nel Comune di Aprilia. I proprietari di seconde case nel territorio apriliano, oltre alla carta di identità, dovranno presentare il ruolo TARI.

Potranno recarsi presso la postazione di Viale Europa tutti gli utenti del Comune di Aprilia, senza limitazioni di zona di residenza, per il conferimento dei soli sfalci.