ACRONIS CYBER PROTECT CLOUD: IL VACCINO PER LE MINACCE INFORMATICHE - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Tutti hanno sottovalutato la pandemia e le sue conseguenze: stiamo sottovalutando anche gli attacchi informatici? A domanda risponde la metà delle aziende di tutto il mondo facendo autogol: non sono completamente pronte a passare al lavoro remoto. Milioni di dipendenti non hanno computer portatili e postazioni di lavoro configurati, costringendo le aziende ad acquistare più macchine. Oltre l’80% dei team IT non è ancora in grado di fornire un’infrastruttura sicura ed efficiente per i lavoratori remoti, mentre alcune persone stanno prendendo in considerazione l’idea di lavorare in modalità smart in modo permanente. Acronis, leader globale nella cyber protection, ha annunciato il lancio globale di Acronis Cyber Protect Cloud, la prima e unica soluzione di protezione informatica che integra backup, disaster recovery, anti-malware di nuova generazione, anti-virus, cybersecurity e strumenti di gestione in un’unica console. “Il backup tradizionale è morto perché non è abbastanza sicuro, e i tradizionali antivirus non proteggono i dati dalle moderne minacce informatiche. Le soluzioni fino a ora utilizzate non sono più in grado di contrastare i pericoli che le aziende e gli utenti devono affrontare”, ha dichiarato il fondatore e CEO di Acronis Serguei “SB” Beloussov.