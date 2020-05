Questa notte in via di Colle Cocchino ad Anzio, si è rotta la condotta fognaria 400. Ad intervenire sul posto gli operai di Acqua Latina che dalle 7,30 sono sul posto per riparare il guasto. A coordinare i lavori il responsabile della società Francesco Rizzo. Intervenuti sul posto anche gli assessori Pino Ranucci e Danilo Fontana. Ci vorrà qualche ora ancora per ripristinare la condotta, che a causa del guasto sversava liquami maleodoranti.