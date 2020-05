Web diventa un giardino per la Festa della Mamma secondo Interflora - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Anna Falchi si sofferma sul delicato profumo dei fiori. Martina Stella, stringe in un caldo abbraccio la figlia Ginevra. Milena Miconi abbraccia un bouquet di rose affacciata dal suo balcone. Sofia Bruscoli con lo stesso incarnato dei petali. C’è Alessia Fabiani, in look country chic completo di cappello di paglia, che regala ai suoi follower un video al rallentatore mentre gioca con le rose. Fanny Cadeo che con l’hasthag #rifioriremoinsieme celebra il mese delle rose ricordando che “i fiori parlano”. Rose anche per Caterina Shulha, che crea un video/girotondo. Intanto Jane Alexander stringe a sé il bouquet mentre Patrizia Pellegrino sorride tra i fiori. Stories e selfie per una festa della mamma social che trasforma il web in un giardino fiorito grazie all’omaggio di Interflora che ha scelto alcune mamme “vip” per “rompere la tensione del momento”, come spiega il manager Luca Iannarone, Direttore Generale di Interflora Italia.