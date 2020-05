Codici: primo weekend della Fase 2, attenzione agli spostamenti e alle sanzioni - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Fine settimana particolare per milioni di italiani. Quello in arrivo è infatti il primo weekend della Fase 2. In tanti si stanno preparando per muoversi, lontano dal lockdown, verso la “normalità”. Gli spostamenti dovranno rispettare le nuove direttive, su cui l’associazione Codici invita a prestare la massima attenzione.

“Con i nostri legali – afferma l’avvocato Ivano Giacomelli, Segretario Nazionale di Codici – stiamo assistendo diversi cittadini, che ci hanno segnalato sanzioni ingiuste. Si tratta soprattutto di casi in cui non viene contestata la veridicità di quanto dichiarato al momento del controllo, ma il motivo dello spostamento. Abbiamo persone sanzionate mentre si stavano recando al lavoro o a fare la spesa e sinceramente tutto questo ci sembra a dir poco assurdo. Non c’è giorno senza che il Governo apporti una modifica ai Dpcm varati e questo non agevola certo la comprensione di provvedimenti a volte confusi e poco chiari. Invitiamo quindi i cittadini a tenere un comportamento responsabile, ma al tempo stesso chiediamo buonsenso alle forze dell’ordine. Soprattutto in questo fine settimana, il primo della Fase 2, perché molti vorranno andare a trovare i congiunti oppure vorranno regalarsi una passeggiata all’aria aperta in un parco ed una raffica di sanzioni indiscriminate non sarebbe certamente la risposta corretta”.

Chi è stato fermato durante uno spostamento ed ha subito una sanzione ingiusta può richiedere l’assistenza legale di Codici scrivendo a segreteria.sportello@codici.org.