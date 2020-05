RinasciAnzio: gli aiuti concreti alle famiglie ed alle categorie produttive messi in campo dall'Amministrazione De Angelis - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Emergenza economica Covid-19: ad oggi, con l’Amministrazione De Angelis, è stato inviato a 1.145 famiglie in difficoltà, residenti ad Anzio, il contributo sociale fino a 600 euro (euro 520.000 trasferiti sui c/c delle famiglie). Inoltre, 22.000 euro sono stati destinati per dare un forte impulso alla distribuzione dei pacchi alimentari per le persone bisognose. Al momento sono stati consegnati oltre 700 pacchi, con prodotti di prima necessità.

Per le categorie produttive sono stati stanziati 500.000 euro di fondi comunali, destinati alla riduzione della tariffa dei rifiuti 2020.

Anzio, 7 maggio 2020