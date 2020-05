Aggiornamento residenti positivi al Covid-19

7 maggio ore 17.00

Nella giornata di oggi si registrano due nuovi casi positivi al Covid-19. Pertanto le persone positive al coronavirus, residenti ad Anzio, in base alle comunicazioni dell’Asl Roma 6, sono complessivamente venti (diciotto in isolamento domestico e due in struttura ospedaliera).

Il Sindaco, Candido De Angelis