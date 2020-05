Ad Anzio in corso la raccolta porta a porta del verde e delle potature - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Ad Anzio in corso la raccolta porta a porta del verde e delle potature. L’Assessore Ranucci: “Tramite un link i cittadini potranno consultare la mappa interattiva per individuare il giorno del servizio, nelle varie macrozone e nelle singole vie”

“Da alcuni giorni, sul territorio comunale di Anzio, abbiamo avviato il progetto sperimentale per la raccolta porta a porta del vede e delle potature. Tramite un link i cittadini potranno consultare, nello specifico, la mappa interattiva per individuare il giorno del servizio, nelle rispettive macrozone e nelle singole vie”.

Lo comunica l’Assessore alle politiche ambientali e sanitarie del Comune di Anzio, Giuseppe Ranucci, in riferimento al servizio di raccolta porta a porta del verde e delle potature, avviato dall’Amministrazione De Angelis ed all’attivazione del link interattivo per un servizio più efficiente e puntuale.

(clicca sulle aree colorate per avere informazioni dettagliate)

https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1muY2jxJPFlsO4PoqMPLsvfDj-VZ6D75v&ll=41.51538364212335%2C12.605392192358295&z=11

Inoltre sono state stampate locandine informative ed attivati, anche per questo servizio, due numeri verdi per la cittadinanza:

– numero gratuito da telefono fisso 800 996 998

– numero gratuito da cellulare 080 556 9000.

Si precisa che i cittadini potranno conferire gli sfalci verdi per un massimo di tre sacchi trasparenti da 20 kg, oppure in fascine legate , in modo da consentire agli automezzi in servizio il prelevamento di tutti i quantitativi, che dovranno essere esposti dai cittadini, tra le ore 21.00 e le ore 5.00 della mattina, il giorno precedente della raccolta.

Il ritiro del verde avverrà, dal lunedì al sabato, in base al seguente calendario suddiviso per le seguenti zone:

lunedì, Zona 1 Santa Teresa, Anzio Centro, Anzio Colonia, Colle Cocchino, Via Casal di Claudia;

martedì, Zona 2 Quartiere Europa, Cinque Miglia, Sacro Cuore;

mercoledì, Zona 3 Pocacqua, Falasche nord, Via del Triangolo, Padiglione;

giovedì, Zona 4 Lavinio Stazione, Cavallo Morto;

venerdì, Zona 5 Cincinnato, Marechiaro, Villa Claudia, Piazza Roma, Falasche lato Via Jenne/Via di Villa Claudia;

sabato, Zona 6 Lavinio Mare, Sacida, Stradone Sandalo.