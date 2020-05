Nasce il Laboratorio del Movimento Ecologista Ecoitaliasolidale a Mentana. - L'Eco Del Litorale | Notizie online

A darne la notizia il Presidente Nazionale del Movimento, Piergiorgio

Benvenuti, la Responsabile per il Lazio, Giuliana Salce ed il

Responsabile per Roma e la Provincia, Fabio Ficosecco.

“Con estrema soddisfazione comunichiamo che anche in Provincia di Roma

ci sarà un Laboratorio di Ecoitaliasolidale, a Mentana, ed il

Presidente sarà Francesco Alaimo, con l’intento di proteggere

l’ambiente, insieme ai cittadini sensibili al tema. Francesco è da

sempre esperto in tematiche ambientali e sociali, ha contribuito da

anni a combattere numerose iniziative contro l’inquinamento

nell’intera Regione Lazio e protagonista di quel territorio”.

“Ci sono già alcune iniziative in programma. Dall’aiutare i meno

fortunati, in questo periodo dell’emergenza Covid-19, ed anche a

Mentana -proprio grazie al coinvolgimento del Responsabile Alaimo, nei

prossimi giorni verrà presentata l’idea denominata “La panchina della

solidarietà”, oltre alle denunce via web sull’inquinamento presente,

rischi e pericoli per la nostra salute che si corrono adottando

pratiche sbagliate”.

“Auguriamo buon lavoro a Francesco Alaimo per la sua attività a

Mentana -concludono gli esponenti di Ecoitaliasolidale- consapevoli

che il nostro Movimento sta diventando sempre di più protagonista del

cambiamento in ambito sociale ed ambientale in ambito nazionale”.

