REGIONE LAZIO, AVVISO PUBBLICO PER CONTRIBUTI A DISOCCUPATI, TIROCINANT, RIDER, COLF E BADANTI - L'Eco Del Litorale | Notizie online

E’ stato pubblicato dalla Regione Lazio l’avviso “Un ponte verso il ritorno alla vita professionale e formativa: misure emergenziali di sostegno economico per i soggetti più fragili ed esposti agli effetti della pandemia”

Un importante investimento di 40 milioni contenente forme di supporto per molte categorie ai margini come i rider, le colf e le badanti, ma anche i disoccupati non coperti da forme di sostegno al reddito, gli studenti universitari e i tirocinanti.

Tutte le domande per ottenere i contributi potranno essere presentate sulla piattaforma http://generazioniemergenza.laziodisco.it

Bonus tirocinanti: 600 euro per tirocinanti che abbiano dovuto interrompere o sospendere il tirocinio a partire dal 23febbraio 2020 a causa dell’emergenza Covid19.

Bonus colf-badanti: Da 300 a 600 euro per lavoratori domestici che abbiano subito una sospensione o cessazione dell’attività lavorativa a causa dell’emergenza Covid19 dopo il 23 febbraio.

Bonus sicurezza rider: 200 euro per i lavoratori digitali per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale per proteggersi dal Covid-19.

Le domande possono essere presentate dal 6 maggio.

Bonus disoccupati e sospesi dal lavoro: 600 euro come contributo per persone in stato di disoccupazione o sospensione dal lavoro che non percepiscano altra forma di sostegno al reddito (ammortizzatori sociali, reddito di cittadinanza).

Le domande possono essere presentate dal 7 maggio.

Bonus connettività studenti: 250 euro per un contributo una tantum a studenti universitari per acquisto di PC/Notebook, tablet, schede SIM, strumentazione per il collegamento a Internet acquistati dal 1° febbraio 2020.

Le domande possono essere presentate dall’8 maggio.

Per scaricare la Documentazione si segnala il seguente link: