Pomezia, convocazione consiglio comunale - L'Eco Del Litorale | Notizie online

E’ convocato il Consiglio Comunale in videoconferenza, in prima convocazione e in seduta straordinaria, per il giorno GIOVEDI 7 MAGGIO 2020 ORE 18,00 per la trattazione dei seguenti argomenti all’ordine del giorno:

Determinazione dei valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili ai fini dell’ applicazione dell’ Imposta Municipale Propria” Adeguamento dello statuto della società “Servizi in Comune S.p.A.” all’ art.16 comma 3 e 3 bis del D. Lgs. 19 agosto 2016 n.175 – Nuovo testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica – Approvazione modifiche statutarie”. Adeguamento dello statuto della società “ Socio Sanitaria Pomezia S.r.l.” all’ art.16 comma 3 e 3 bis del D. Lgs. 19 agosto 2016 n.175 – Nuovo testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica – Approvazione modifiche statutarie”.Il Consiglio comunale sarà trasmesso in streaming per permettere alla cittadinanza di assistere ai lavori.Il link per accedere sarà comunicato il giorno stesso