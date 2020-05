Messa in sicurezza delle strade provinciali, cantieri aperti ad Aprilia - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Continuano, nel pieno rispetto delle misure di contenimento del contagio da Coronavirus, i lavori urgenti di messa in sicurezza e ripristino dell’asfalto dissestato nelle strade di competenza provinciale sul territorio comunale di Aprilia.

Gli interventi, in particolare, si concentreranno lungo arterie stradali particolarmente interessate dal traffico automobilistico e dall’attraversamento pedonale, visto anche il transito di mezzi pesanti e agricoli.

Questa mattina, ho effettuato un sopralluogo al cantiere attualmente aperto in Via Carano, quartiere di periferia dove i residenti hanno necessità di maggiore sicurezza. Qui i lavori interessano il borgo abitato, dove sono presenti numerose aziende agricole e un sito di interesse pubblico come il Mausoleo Garibaldi.

Esprimo soddisfazione per questi cantieri particolarmente attesi. Oltre ad essi, allo studio degli uffici tecnici provinciali ci sono nuovi interventi di sicurezza stradale, come il rifacimento della segnaletica orizzontale, il ripristino della segnaletica, ove mancante; inoltre, si sta valutando l’installazione di dissuasori di velocità nei tratti di strada più esposti a rischio.

Domenico Vulcano

Consigliere Provinciale

Presidente della Commissione Sviluppo e Tutela del Territorio della Provincia di Latina