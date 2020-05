Nettuno L'invito del Sindaco alla cittadinanza per la Fase 2 - L'Eco Del Litorale | Notizie online

“Partita la Fase 2 per iniziare ad uscire dai vincoli imposti dal coronavirus a tutti noi. E’ un momento delicatissimo della lotta alla pandemia, in cui sul comportamento di ognuno pesa la buona riuscita di un graduale ritorno alla libertà a cui eravamo abituati. E’ fondamentale attuare comportamenti responsabili, affinché non vada sprecato il grande risultato ottenuto fino ad oggi con i contagi in forte calo in tutta Italia, così come i decessi i cui numeri sono in decrescita costante. Ma anche solo un decesso è un prezzo altissimo da pagare ed è per questo che invito tutti voi, dove è possibile, a restare a casa. Ad uscire quando serve, in maniera responsabile utilizzando sempre le mascherine, attuando il distanziamento sociale, evitando ogni possibile rischio. Servono ulteriori 15 giorni di sacrificio e comportamento più che corretto per poi poter proseguire e sperare di avviare la stagione estiva al meglio, dando ad ogni famiglia, ad ogni attività imprenditoriale e commerciale e ad ogni singolo cittadino l’opportunità di ripartire in piena sicurezza e di riappropriarsi della libertà perduta. Insieme ce la possiamo fare.”

Il Sindaco della Città di Nettuno

Alessandro Coppola

Città di Nettuno