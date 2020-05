Vite in gioco: riapre “on line” il servizio distrettuale per la prevenzione del gioco d’azzardo patologico (G.A.P.) - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Apre “on line” il servizio distrettuale, gestito dalla Cooperativa Sociale Labirinto di Pesaro per continuare ad offrire consulenza, orientamento e sostegno alle persone che hanno sviluppato problemi psicologici, relazionali, economici o legali, dovuti agli eccessi di gioco d’azzardo.

Lo sportello Vite in Gioco, sospeso per ridurre il rischio di contagio da corvid-19, riprende l’attività impiegando piattaforme di messaggistica istantanea in questo periodo di distanziamento sociale; in questo modo l’utente potrà mettersi in contatto con gli operatori dello sportello attraverso una semplice telefonata o una videochiamata attraverso Skype o Whatsapp.

Lo sportello di Aprilia sarà aperto il martedì dalle 14.00 alle 18.00, al numero 380 2490226, disponibile anche via Whatsapp, o via Skype (nome account: viteingiocoaprilia).

Il servizio di Cisterna di Latina è attivo il mercoledì dalle 15.00 alle 18.00 al numero 344 0516533 anche per videochiamate Whasapp o al contatto Skype viteingiococisternacori.

Nei Comuni di Cori/Rocca Massima gli operatori risponderanno, anche su Whatsapp, al numero 344 0516533 e su Skype (nome account: viteingiococisternacori), il mercoledì dalle 10.00 alle 12.00.

Gli operatori, oltre a indicare i fattori di rischio del gioco d’azzardo e le possibilità per ridurli, supporteranno gli utenti nella ricerca dei servizi socio-sanitari e assistenziali adattie, se necessario, potranno inviare le persone ai servizi specialistici del territorio.

“La possibilità di un servizio online – commentano i Sindaci dei Comuni del Distretto LT1 – potrebbe avere anche il pregio di aiutare le persone a rivolgersi allo sportello, evitando un contatto diretto che in casi come questo può provocare resistenze rispetto alla richiesta di aiuto. Il servizio è chiaramente rivolto non solo alle persone con problemi patologici, ma anche alle famiglie, che potranno richiedere aiuto e consulenza attraverso WhatsApp e Skype”.

Lo sportello Vite in gioco è un punto di ascolto, informazione ed invio ai servizi specialistici territoriali e uno spazio riconosciuto e inserito nel tessuto territoriale per divulgare alla comunità i rischi patologici del gioco d’azzardo. Per ricevere maggiori informazioni sulle attività dello sportello è possibile scrivere all’indirizzo: sportellogap.lt1@labirinto.coop.