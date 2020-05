Nettuno, festeggiamenti online della Madonna delle Grazie - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Iniziato il mese dedicato a Maria. Le messe e il Santo Rosario per tutta la settimana in cui tradizionalmente si tiene a Nettuno la Festa in onore della Patrona, la Madonna delle Grazie, saranno trasmesse in diretta televisiva sulla emittente YoungTv All Music (Ch. 199 e 871). Sul sito del Santuario di Nostra Signora delle Grazie https://www.santuarionettuno.it/ sono stati pubblicati in formato Pdf il sussidio liturgico, il Canto Popolare in onore di Nostra Signora delle Grazie e il libretto dei canti per le messe dal 1 al 10 maggio 2020di cui riportiamo il calendario.

Dal 1 al 10 maggiotutti i giorni alle ore 12: Regina Coeli e Supplica alla Madonna delle Grazie

Tutti i giorni alle ore 17,30 Recita del Santo Rosario e delle Sante Messe.

1 maggio: Padre Pasquale Gravante, rettore Santuario Madonna delle Grazie e Santa Maria Goretti

2 maggio: don Fabrizio, arciprete parroco Chiesa San Giovanni

3 maggio: Padre Pasquale Gravante, rettore Santuario Madonna delle Grazie e Santa Maria Goretti

4 maggio: don Luca, parroco Chiesa Sant’Anna

5 maggio: don Giuseppe, parroco Chiesa San Paolo

6 maggio: don Angelo, parroco Chiesa Santa Barbara

7 maggio: don Carlo, parroco Chiesa San Giacomo

8 maggio: don Carmelo, parroco Chiesa Santa Lucia e Madre del Buon Consiglio

9 maggio: don Jefferson, parroco Chiesa San Pietro Claver

10 maggiodon Massimo, parroco Chiesa Sacro Cuore di Gesù e vicario di Nettuno

Dall’11 maggio al 31 maggioalle 17,30: Diretta Santo Rosario, Santa Messa e Supplica alla Madonna delle Grazie

L’Amministrazione rinnova l’invito a tutti i cittadini di esporre la sera di sabato 2 maggioe la sera di domenica 10 maggio, date in cui si sarebbe svolta la processione di andata e di ritorno, una candela accesa fuori dalla propria abitazione. #UnaluceperMaria per sentirci uniti anche se costretti ad essere distanti.