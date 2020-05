LA FIBS UFFICIALIZZA L’ASSEGNAZIONE DEI TITOLI AL NETTUNO BC 1945 - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Il Consiglio Federale della FIBS riunitosi nella giornata del 29 aprile 2020 ha ratificato l’assegnazione dei titoli vinti dal Nettuno Baseball nella sua lunga storia al Nettuno BC 1945.

Nei giorni scorsi avevamo anticipato di aver portato a termine l’iter burocratico stabilito dalla FIBS per ottenere questa prestigiosa assegnazione, oggi la stessa Federazione l’ha ufficializzata riconoscendo a noi il diritto a far continuare la storia dello storico Nettuno Baseball.

E’ la vittoria di tutta la città, ma permetteteci di dire che è soprattutto il giorno del trionfo per chi, come noi, ha sempre creduto, sostenuto e lottato per fare in modo che questa favolosa storia sportiva e culturale della nostra città non finisse. Sono quei tifosi che ci sono sempre stati vicino, anche quando con grande dignità e sempre a testa alta siamo scesi per due volte di categoria. Loro non ci hanno mai abbandonato.

Lo diciamo perché in questa Nettuno di oggi c’è purtroppo chi per molto tempo ha deriso pubblicamente il nostro club e raccontato ripetutamente che la gloriosa storia del Nettuno Baseball era finita. Oggi dedichiamo anche a loro questa giornata. Ci hanno provato in tutti i modi ad ostacolare quello che oggi è realtà. Raccontando storie diverse, utilizzando stelle fasulle. Oggi tutto questo finisce. La storia è una, è gloriosa e noi la rappresentiamo e la porteremo avanti. Come la stella. Anche quella è una sola, quindi via stelle fasulle.

Il lockdown ci obbliga ancora a stare tutti in casa, ma questa sera brindiamo tutti insieme alla gloriosa stella che farà bella mostra sulle nostre casacche. Presto, molto presto, speriamo di incontrarci tutti, noi dirigenti, squadra e voi tifosi per festeggiare insieme gridando Forza Nettuno.

In questa giornata di festa vi anticipiamo che la dirigenza sta già lavorando alla nascita di un Comitato, all’interno del nostro organigramma, che avrà il compito di salvaguardare e promuovere la grande storia del Nettuno Baseball. Ne faranno parte attiva anche grandi ex giocatori. Con loro lavoreremo alla nascita della Hall Of Fame del baseball nettunese e di molte altre iniziative che scoprirete nelle prossime settimane.