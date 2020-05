Nella giornata di oggi non si registrano nuovi casi positivi al Covid-19 ed un nostro concittadino è guarito. Pertanto le persone positive al coronavirus, residenti ad Anzio, in base alle comunicazioni della direzione generale dell’Asl Roma 6, sono complessivamente ventiquattro. Inoltre, presso la Casa di Cura Villa dei Pini, sono ricoverati quattordici pazienti positivi, residenti in altri Comuni.

Il Sindaco, Candido De Angelis