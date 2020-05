BUON PRIMO MAGGIO ! L'editoriale del Direttore - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Improvviso mi giunge un bel pensiero

Che sia la festa del lavoro per davvero

Immagino una piana sterminata

Piena di popolo ovunque vada

Ognuno col suo segno distintivo

Del mestiere prima o poi attivo

Per cui tutti soddisfatti

Senza scioperi e proteste agli atti

Tutti a festeggiar con le mani in mano

Intonando un coro non laico e neppur cristiano

Il problema sarebbe quello opposto

Di ambire ad inneggiar al Ferragosto

Ma qui non si capisce proprio niente

E si insiste nel voler lavoro per la gente…