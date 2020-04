IL COVID 19 AD ANZIO - L'Eco Del Litorale | Notizie online

A proposito dei nuovi casi di contagio da COVID 19 accertati nel nostro territorio, riceviamo e pubblichiamo il Comunicato Ufficiale inviatoci dal Sindaco, senatore De Angelis e il bollettino pubblicato sul sito della Casa di Cura “Villa dei Pini”

Focolaio di casi positivi al Covid-19 presso la Clinica Villa dei Pini. Il Sindaco De Angelis: “Mentre chiediamo sacrifici ai cittadini, quali protocolli di sicurezza sono stati adottati in Clinica? Pronti a qualunque azione per la verifica delle responsabilità sull’accaduto”

“Mentre i cittadini, chiusi in casa da due mesi, le categorie produttive, le Forze dell’Ordine e l’Amministrazione Comunale stanno facendo sacrifici e lavorando sodo per prevenire e contenere i contagi, alla Clinica dei Pini, che si era pure candidata ad ospitare un centro Covid, è divampato un focolaio di casi positivi rispetto al quale, a tutela della popolazione, siamo pronti a qualunque azione per la verifica di tutte le responsabilità sull’accaduto, anche di carattere legale. Quali protocolli di sicurezza sono stati adottati all’interno della Clinica? In quali condizioni hanno lavorato gli operatori sanitari, diversi di loro positivi al coronavirus?”.

Lo ha affermato il Sindaco di Anzio, Candido De Angelis, in riferimento ai diciotto pazienti della Clinica dei Pini ed ai cinque Operatori Sanitari, risultati positivi al Covid-19 ed al confronto telefonico, di questa mattina, con i vertici dell’Asl Roma 6.

“Attualmente – prosegue il Sindaco De Angelis – sono in corso ulteriori tamponi, sia al personale della Clinica che ai pazienti ricoverati, tra i quali, al momento, su diciotto casi, è risultato positivo al coronavirus soltanto un residente. A quanto risulta i servizi all’esterno della Clinica sono stati ovviamente interrotti ed i centro Covid interno sarà utilizzato per isolare tutti i casi positivi che si risconteranno. Insieme all’Asl stiamo monitorando da vicino la vicenda, pronti ad adottare qualunque atto per tutelare la salute dei cittadini”.

Anzio, 27 aprile 2020

https://www.villabenedettagroup.com/villa-dei-pini-covid-19

CASA DI CURA VILLA DEI PINI

COVID-19

BOLLETTINO

27.04.2020

Fin dai primi giorni del mese di marzo 2020 la Casa di Cura Villa dei Pini, struttura sanitaria di Villa Benedetta Group, ha attuato tutte le procedure e i sistemi per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 previsti dalla normativa contenute negli atti riguardanti le misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 emanati dal Governo, dal Dipartimento della Protezione Civile, dal Ministero della Salute e dalla Regione Lazio.

In particolare, anche con riferimento alle Ordinanze Regionali n°Z00004 dell’ 8.3.20, n°Z00006 del 10.3.20, n°Z00011 del 18.3.20 e n° Z00034 del 18.4.20, la Direzione ha implementato azioni di prevenzione e controllo dell’infezione da SARS -COV-2 e della patologia correlata (COVID -19) elaborando una serie di azioni:

l’attività ambulatoriale è stata interrotta (ad eccezione delle prestazioni urgenti e non differibili), sono stati bloccati gli accessi degli utenti e l’ingresso di fornitori e di visitatori di pazienti ricoverati. Per i soli accessi strettamente necessari e per quelli del personale dipendente sono state elaborate procedure specifiche al fine di tutelare la salute delle persone presenti all’interno della struttura e per garantire la salubrità dell’ambiente di lavoro. È stata creata una zona filtro all’ingresso della struttura in cui un operatore sanitario ha provveduto alla misurazione della temperatura corporea prima in ingresso e poi, come previsto dall’Ordinanza Z00034 18/04/2020, in ingresso e in uscita del personale, con annotazione su apposito registro custodito nel rispetto della disciplina in materia di tutela dei dati e compatibilmente con la gestione dell’emergenza.

Come previsto dalla normativa vigente, sono stati distribuiti i dispositivi di protezione individuale ed è stata emanata al personale la procedura operativa inerente il loro corretto utilizzo anche attraverso piattaforme FAD, FSC e video tutorial.

Il personale della struttura, oltre a essere stato istruito attraverso i protocolli e i piani formativi effettuati dal Risk Manager interno, è stato invitato ad aderire al programma formativo predisposto dalla Regione Lazio per la formazione a distanza. Villa Benedetta Group ha dato particolare risalto alla formazione e all’aggiornamento continuo che riveste in ogni momento un ruolo fondamentale nella professione sanitaria e che acquista un valore vitale alla luce dell’emergenza sanitaria in corso.

All’interno della Casa di Cura Villa dei Pini sono stati affissi poster e cartelloni con indicazioni per operare in sicurezza in relazione all’emergenza Covid-19 e per sensibilizzare il personale e i pazienti sulla corretta igiene delle mani.

E’ stata costantemente eseguita la corretta manipolazione, pulizia e disinfezione delle attrezzature per la cura del paziente, la corretta pulizia ambientale secondo le indicazioni dell’OMS, nonché la corretta manipolazione, pulizia e sanificazione della biancheria sporca.

La Direzione Sanitaria ha predisposto idonea informativa per la sanificazione

degli abiti e della biancheria del personale secondo le indicazioni del Ministero della Salute (6607-29.2.2020) e per la corretta gestione dei rifiuti.

Tutte le procedure aziendali sono state sempre sistematicamente aggiornate e inviate a tutti i dipendenti utilizzando la piattaforma internet aziendale.

I 23 casi di Covid-19 ad oggi accertati, che non manifestano sintomi Covid-19, si sono sviluppati nel reparto di Lungodegenza Medica che ospita pazienti provenienti da strutture ospedaliere per un massimo di 60 giorni e non nella Residenza Sanitaria Assistita. I tamponi che ne hanno permesso l’identificazione sono stati effettuati nella struttura dalle Autorità competenti a seguito della ricostruzione della filiera di un paziente risultato positivo e già dimesso tre giorni prima.

Villa Benedetta Group, in sinergia con l’Autorità competente, ha tempestivamente attivato tutte le procedure di sicurezza legate alla presenza di casi Covid-19 all’interno della struttura Villa dei Pini.

Inoltre, come è ormai noto al territorio, presso la struttura era già stato allestito un Nucleo RSA Covid-19, la cui apertura è stata sospesa dalla decisione di Villa Benedetta Group a seguito dell’acceso dibattito che si è sviluppato nell’opinione pubblica. Il reparto in questione è totalmente isolato rispetto al resto della struttura e dispone di percorsi di ingresso e di uscita propri e di personale dedicato e formato in maniera specifica. Si era già provveduto, inoltre, all’approvvigionamento di dispositivi di protezione individuale previsti per reparti Covid positivi.

Villa Benedetta Group ha, pertanto, immediatamente richiesto alla Asl l’autorizzazione ad utilizzare quel Reparto per isolare i propri pazienti positivi fornendo loro tutte le garanzie di sicurezza e tutela previsti. Siamo in attesa di autorizzazione. Nel frattempo, tutti i pazienti positivi sono stati posti in isolamento nelle proprie stanze di degenza nel Reparto di Lungodegenza, separati dai pazienti risultati negativi al tampone. Le stanze sono state tutte sanificate ed è stata fornita la certificazione alla ASL dell’intervenuta sanificazione.

Resta ovviamente costante il monitoraggio dei pazienti sia per la tutela dei degenti positivi che per i negativi.

Villa Benedetta Group, al fine di aprire un filo diretto con gli abitanti del territorio e garantire la trasparenza del proprio operato, ha deciso di attivare sul sito web aziendale della Casa di cura Villa dei Pini una pagina dedicata dove verrà periodicamente pubblicato un bollettino informativo dettagliato sull’attività che potrà diventare un punto di riferimento per le famiglie dei degenti e per tutto il territorio.