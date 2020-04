Coronavirus: Ad Anzio e Frascati partono i laboratori per i test sierologici per Sanitari e Forze dell’ordine - L'Eco Del Litorale | Notizie online

La giunta regionale del Lazio sotto indicazione dell’assessore alla Sanità Alessio D’Amato, ha deliberato di adottare i test sierologici rapidi Covid-19 per gli operatori sanitari e le forze dell’ordine ritenendoli: “molto importanti nella ricerca e nella valutazione epidemiologica della circolazione virale”; Un investimento di 2.500.0000 euro, che serviranno per l’acquisto dei reagenti e del materiale necessario per lo screening.

I test permettono di misurare la presenza degli anticorpi prodotti dal sistema immunitario in risposta alle infezioni. Gli anticorpi sono rappresentati da tre principali classi: le immunoglobuline M (IgM), le Immunoglobuline G (IgG) e le Immunoglobuline A (IgA). La cinetica di comparsa degli anticorpi nella maggior parte dei casi è caratterizzata da una precoce comparsa delle IgM, la cui concentrazione nel sangue diminuisce rapidamente a seguito della risoluzione dell’infezione. Nello specifico l’Asl Rm 6 ha individuato i laboratori per i test da prelievo venoso, ad Anzio a Frascati che partiranno nei prossimi giorni.