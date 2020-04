Emergenza Coronavirus: il punto di vista di ASTRI

Emergenza Coronavirus: vi trasmettiamo il punto di vista di ASTRI (“Associazione di Scienziati e Tecnologi per la Ricerca Italiana”), giovane ed attiva Associazione no-profit che mira, come recita tra le altre cose il suo statuto, a rappresentare “un punto d’ incontro, di discussione e di unione tra quanti – enti, istituzioni, imprese e persone fisiche – sono interessati allo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e al trasferimento della conoscenza che ne deriva alla società civile in favore del progresso industriale, economico e sociale della Nazione italiana”. Abbiamo incontrato via ZOOM il suo Presidente, il fisico dell’istituto Nazionale di Fisica Nucleare di Frascati Dr. Sergio Bartalucci, che ci ha consegnato alcune informazioni scientifiche da condividere con i nostri lettori, e che è stato intervistato insieme alla Dottoressa Helga Scharm-Zehner, associata ASTRI ed Economista, esperta di Consulenza e Controllo Aziendale nel campo delle energie rinnovabili e della gestione dei rifiuti.

La chiacchierata raccolta vuole essere una sintesi e un’analisi dei dati più recenti riguardanti COVID 19. Sono state utilizzate dai due scienziati fonti da molti dei paesi interessati per fornire un quadro generale di come il virus si diffonde e di quali misure prendere contro di esso.

Che cos’è la SARS e la famiglia dei Coronavirus, Dr. Bartalucci?

I coronavirus sono zoonotici, nel senso che vengono trasmessi tra animali e persone. L’albero genealogico Sars-CoV-2 è stato ora ampiamente chiarito: la maggior parte dei virus Corona come Sars1 o Sars-CoV-2 sono geneticamente identici all’80% circa. Inoltre, entrambi i tipi di virus sono più strettamente correlati ai virus dei pipistrelli rispetto agli altri. I pipistrelli sono i portatori più probabili perché i virus non li fanno ammalare. Anche i pangolini possono ospitare Sars-CoV-2, ma i coronavirus identificati nei pangolini difettano di cambiamento nelle loro sequenze genetiche che si verifica nella Sars-CoV-2 umana. Pertanto, gli scienziati ritengono che il ruolo dei pangolini nella trasmissione del virus Sars-CoV-2 all’uomo non sia rilevante.

Dove sono avvenute altre epidemie da Coronavirus nel passato, D.ssa Helga Scharm-Zehner ?

SARS e MERS in Cina: dall’inizio del secolo sono emersi due importanti Coronavirus, che hanno causato l’epidemia di SARS nel 2002 e l’epidemia di MERS (Middle East Respiratory Syndrome) nel 2012. Nel novembre 2002, i medici della provincia del Guangdong nella Cina sud-orientale hanno iniziato a vedere i primi casi di quello che sarebbe diventato noto come SARS, o sindrome respiratoria acuta grave. A causa della cooperazione internazionale per isolare e mettere in quarantena le persone con SARS, l’Organizzazione Mondiale della Sanità e i paesi colpiti sono stati in grado di contenere la SARS entro luglio 2003. Dopo quell’anno, gli unici casi di SARS provenivano da focolai di laboratorio isolati in cui gli scienziati stavano studiando il coronavirus SARS che ha causato l’epidemia. Ancora una volta, i funzionari hanno contenuto queste infezioni attraverso l’isolamento e la quarantena: “Dopo l’epidemia di SARS, abbiamo visto diversi altri focolai, abbiamo avuto MERS, abbiamo avuto l’H1N1, che è l’influenza suina; abbiamo avuto la Chikungunya, abbiamo avuto Zika e da allora abbiamo avuto diversi focolai di Ebola “.

Riferendosi all’ ECDC / European Center for Disease and Prevention Control, continua il Dr. Bartalucci:

Dal 2005 l’UE ha finanziato l’ECDC per la prevenzione di epidemie. Ma quando scoppiò COVID 19 in Cina furono prese precauzioni marginali. Il 23 febbraio, dopo lo scoppio del Covid 19 in Lombardia, ha classificato il rischio per il resto dell’UE come “da basso a moderato”. Almeno in questo momento l’ECDC avrebbe dovuto sapere che COVID 19 si diffonderà in tutto il mondo e in Europa. Considerando la somiglianza del virus con l’epidemia di Sars nel 2003 e MERS nel 2012. Nel 2013 il Bundestag tedesco ha discusso scenari di disastri come inondazioni e pandemie. In questo contesto, è stato anche discusso di come la Germania debba reagire a una futura pandemia di SARS. Nel 2015 è stato pubblicato uno sforzo di collaborazione sperimentale da ricercatori di tre università statunitensi, l’università di Wuhan, e un ricercatore italiano di Varese presso il laboratorio di Bellinzona. L’obiettivo era produrre un vaccino o un anticorpo monoclonale da preparare per la prossima pandemia di Corona. Alla fine del 2014, il governo degli Stati Uniti ha sospeso la ricerca su MERS e SARS per un anno a causa del pericolo per l’uomo. Nel 2015, Bill Gates ha tenuto un discorso molto apprezzato e ha affermato che il mondo non era preparato per la prossima pandemia. Nel 2016 fu pubblicato un altro lavoro di ricerca riguardante l’epidemia su larga scala:

“… Nel complesso, i dati [dallo studio] evidenziano l’utilità di una piattaforma per identificare e dare priorità ai ceppi prepandemici ospitati in allevamenti di animali e documentare la minaccia rappresentata da WIV1-CoV per le popolazioni umane.” Nel marzo 2019, lo studio epidemiologico di Wu Z di Peng Zhou ha affermato che, sulla base della biologia dei virus Corona nei pipistrelli in Cina, si può prevedere che ci sarà un’altra pandemia di Corona a breve. Riassumendo, ci sono stati diversi avvertimenti chiari in passato che si sarebbe verificata una simile pandemia. In effetti, nel dicembre 2019, 9 mesi dopo l’avvertimento di Peng Zhou, è iniziata la pandemia di COVID-19. E i cinesi informano l’OMS dopo aver visto 27 pazienti con polmonite atipica senza decesso.

Può il virus restare attivo su alcune superfici, D.ssa Helga Scharm-Zehner ?

Il New England Journal of Medicine ha pubblicato uno studio per testare per quanto tempo il virus può rimanere stabile su diversi tipi di superfici all’interno di un ambiente di laboratorio controllato. In questo studio sperimentale, gli aerosol sono stati generati utilizzando un nebulizzatore a tre jet Collison e immessi in un tamburo Goldberg in condizioni di laboratorio controllate. Questa è una macchina ad alta potenza che non riflette la normale tosse umana o starnuti né riflette le procedure di generazione di aerosol in ambito clinico. Hanno scoperto che era ancora rilevabile su rame per un massimo di quattro ore, su cartone per un massimo di 24 ore e su plastica e acciaio per un massimo di 72 ore. Ma è importante che in questo studio sia stato verificato se il virus è ancora rilevabile. Si noti che la quantità di virus è diminuita rapidamente nel tempo su ciascuna di quelle superfici. Significa solo che ci sono parti del virus che rimangono ancora. Il virus ha bisogno di molti altri componenti per essere intatto. Se si hanno frammenti di RNA, questo non produrrà un virus, c’è bisogno di un intero genoma intatto. Solo perché si è ricevuto un piccolo pezzo di RNA non significa che ci sia un’infezione. C’è una certa quantità di particelle virali cui si deve essere esposti per essere infetto. Se si ha solo una particella virale al dito, è improbabile contrarre l’infezione.

Al Dr. Sergio Bartalucci sono state poi rivolte una serie di altre domande che possono interessare il comune lettore:

Che cosa va considerato quando s’indossa una maschera facciale?

Una maschera chirurgica convenzionale è appena sufficiente per scopi di difesa dai virus. Invece, si dovrebbe usare la classe di protezione FFP (filtro facciale) II o III perché assorbe il liquido all’interno e lo respinge verso l’esterno. Ma in particolare, l’inalazione è molto più difficile con un tale filtro davanti alla bocca, poiché oltre il 95 percento dell’aria che respiriamo verrebbe filtrata. I vantaggi di una tale maschera non sono quindi correlati agli effetti collaterali che vanno di pari passo. E si dovrebbe anche tenere presente che le maschere efficaci sono urgentemente necessarie in ospedale. Se uno sceglie comunque una maschera facciale, si deve assicurarsi di controllare se c’è una clip per il naso. Il materiale si adatta quindi in modo appropriato al viso. Assicurarsi che sia comodo. Le maschere per il viso comuni che si possono acquistare nei negozi in questo paese difficilmente proteggono da tale infezione. Questi di solito sono costituiti da carta molto sottile. Si può anche cucire una maschera per se stessi per ridurre almeno il rischio di infettare gli altri attraverso l’infezione da goccioline. Ma attenzione! Il paradenti auto-cucito non protegge dalle infezioni. Pertanto, le misure igieniche sono più utili: è importante lavarsi accuratamente le mani e non entrare in stretto contatto con le persone infette. Inoltre, fare attenzione a non toccare la bocca, il naso o gli occhi con le mani. Inoltre, si consiglia di cambiare regolarmente una maschera e di smaltirla correttamente. Altrimenti, si accumulano significativamente più agenti patogeni di quelli cui altrimenti uno sarebbe esposto.

I test vanno fatti a tutti?

l numero di portatori asintomatici di COVID-19 è importante per fare ipotesi sulla diffusione della pandemia. Per avere dati utilizzabili, tuttavia, all’inizio della pandemia si sarebbe dovuto effettuare ampi test di massa. Oggi si può solo immaginare quante persone abbiano avuto contatti con COVID-19. Un documento di paternità americano-cinese ha già pubblicato il 16 marzo 2020 che su 14 casi documentati, 86 erano casi non documentati di individui positivi a COVID-19. Ma si tenga presente che un risultato del test può anche essere negativo anche se una persona è infetta. Ciò è dovuto al periodo di incubazione. Ci vuole tempo perché il virus si moltiplichi e l’individuo si ammali – solo allora è rilevabile. I test sono quindi principalmente utili per coloro che sono malati, con sintomi e coloro che hanno avuto contatti con un paziente corona comprovato o in un’aera di rischio che mostra sintomi. Il test è anche un processo complesso che dovrebbe essere usato con attenzione poiché questi test non sono disponibili a tempo indeterminato. La situazione è diversa per quanto riguarda la determinazione degli anticorpi, poiché sono utili test a livello nazionale.

I test PCR sono sempre corretti al 100%?

La reazione a catena della polimerasi (PCR) è una tecnica che viene utilizzata per amplificare tracce di DNA (e in alcuni casi, RNA) situato in o su quasi tutti i liquidi o superfici su cui possono essere depositati filamenti di DNA. Le 3 fasi del test PCR sono: denaturazione del DNA, ricottura ed estensione del primer. Questi passaggi vengono ripetuti tra 20 e 35 volte per sintetizzare la corretta quantità di DNA d’interesse. I test PCR devono essere eseguiti da uno specialista, altrimenti potrebbero verificarsi errori durante la rimozione dei campioni (sparpagliamento del virus) o durante il test stesso. Dopo la prima settimana con sintomi, l’evidenza della PCR può oscillare, da positiva a negativa, mentre i polmoni sono ancora pieni di virus, indipendentemente dai sintomi. Uno studio non completamente documentato pubblicato sulla rivista JAMA nel febbraio 2020 mostra che i pazienti che hanno sofferto di sintomi e si sono ripresi dal virus, dopo il fatto sono ancora risultati positivi per COVID 19. Si noti che in questo studio manca un’indicazione della quantità del virus rimanente, quindi non sappiamo se è solo un residuo di virus o un’infezione attiva. Bisogna stare molto attenti a interpretare tali test positivi come una reinfezione in pazienti guariti poiché, nonostante non abbiano sintomi, i polmoni conterranno comunque basse dosi del virus, portando a fluttuazioni nei test. Un altro motivo di queste fluttuazioni potrebbe essere dovuto agli errori nello svolgimento dei test stessi. Questo è noto per mostrare fluttuazioni di positività e negatività in altri virus simil-influenzali. Pertanto, il Robert Koch Institute raccomanda “Almeno due metodi di rilevamento che utilizzano controlli interni ed esterni dovrebbero sempre essere usati al fine di evitare un risultato falso o negativo”.

Come funziona questo test anticorpale?

Gli anticorpi compaiono nel sangue circa 8-14 giorni dopo un’infezione e possono quindi essere rilevati. Questi test sono più veloci dei test PCR, perché possono essere eseguiti automaticamente. I test rivelano chi ha già avuto l’infezione e ha sviluppato immunità ad esso. Ma non è chiaro quanto durerà questa immunità. Una volta che qualcuno ha anticorpi contro COVID-19, probabilmente ritorna ad attività relativamente normali con un rischio relativamente basso di infezione o diffusione del virus. Poiché questo test è stato disponibile solo di recente, sono necessarie ulteriori ricerche per risultati più accurati. Il test PCR controlla solo se in quel momento il virus è presente. Non controlla se l’hai avuto e recuperato. Un test anticorpale fa entrambe le cose. Gli studi iniziali hanno dimostrato che le persone che hanno avuto l’infezione da SARS-CoV-2 sviluppano anticorpi specifici. Sulla base di esperimenti su animali su scimmie rhesus, precedenti risultati sulla SARS e ipotesi di plausibilità e fattibilità, gli esperti ritengono che i pazienti guariti abbiano un rischio molto basso di reinfezione. Non è chiaro in che modo s’instauri questo stato immunitario regolarmente, in modo solido e permanente. L’esperienza con altre infezioni da coronavirus (SARS e MERS) suggerisce che l’immunità potrebbe durare fino a tre anni. Per determinazioni più precise sono necessari studi sierologici longitudinali per monitorare l’immunità del paziente per un periodo di tempo più lungo. Il numero di infezioni da coronavirus nella Contea di Santa Clara potrebbe essere tra le 50 e le 80 volte superiore al conteggio confermato ufficialmente come risulta da uno studio di comunità condotto da un team di ricercatori della Stanford University guidato dal professor Eran Bendavid. I primi risultati indicano che al 1° aprile, quando il conteggio ufficiale era 956, tra 48.000 e 81.000 residenti nella contea di Santa Clara erano stati contagiati. Il numero di risultati positivi suggerisce che tra 2,49% e 4,16% degli 1,93 milioni di residenti della contea hanno avuto COVID-19. Queste stime possono ora essere utilizzate per calibrare le proiezioni di epidemia e mortalità.

Le ultime due domande sono state infine rivolte alla D.ssa Helga Scharm-Zehner:

Cosa è l’ immunità di gregge?

L’immunità di gregge (nota anche come immunità di comunità) è una situazione in cui una parte notevole della popolazione è immune da una malattia infettiva (attraverso la vaccinazione e / o una malattia precedente) per rendere improbabile la sua diffusione da persona a persona. La teoria dietro l’immunità di gregge è che non solo il vaccinato è protetto dall’infezione, ma anche tutti gli altri con cui viene in contatto. L’immunità di gregge protegge le persone che non possono essere vaccinate perché i loro sistemi immunitari non sono abbastanza forti e sono quindi i più vulnerabili alle malattie gravi. Un esempio d’immunità del gregge attraverso la vaccinazione è l’epidemia di morbillo tra i bambini negli Stati Uniti alla fine degli anni ’80. I ricercatori che hanno esaminato l’associazione tra l’incidenza del morbillo e la copertura immunitaria tra i bambini hanno concluso che una copertura immunitaria di circa l’80% potrebbe essere sufficiente per fermare focolai di morbillo sostenuti in una comunità urbana. Ad ogni modo, l’isolamento è attualmente la migliore soluzione preventiva perché il Coronavirus ha un alto livello d’infezione e non esiste ancora un vaccino o alcun farmaco Coronavirus pienamente efficace.

E sui Vaccini a che punto stiamo?

In molti paesi, scienziati di università, istituti di ricerca e aziende farmaceutiche stanno lavorando allo sviluppo di una vaccinazione contro l’infezione con il nuovo coronavirus o una terapia eziologica. Tuttavia, nessuno dei due sarà presto disponibile, poiché tutti i medicinali e i vaccini devono passare attraverso diverse fasi di studio prima di essere approvati. I progetti che hanno realizzato il maggior numero di progressi sono già iniziati nella fase 4, test con volontari; o hanno in programma di farlo nei prossimi mesi:

Moderna: test dal 16.03.

CanSinoBIO (Cina): approvazione per i test, secondo il rapporto del 17 marzo.

Inovio: test di aprile previsti. Ora test con animali.

Università di Oxford: test da aprile

BioNTech / Pfizer / Fosun Pharma: test in Europa, Stati Uniti e Cina da fine aprile

Novavax: test da metà maggio.

Università del Queensland: test a giugno

CureVac: test all’inizio dell’estate

Janssen (Johnson & Johnson): test a settembre

OpenCorona-Konsortium (Karolinska Institut, Universität Gießen und Partner): Test 2021.

Per ulteriori informazioni su ASTRI, consultare il sito ufficiale www.scienzanazionale.it o la pagina facebook www.facebook.com/PresidenteASTRI

Lisa Bernardini