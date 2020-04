Nettuno, arrivano finalmente i parcheggi rosa - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Sono in fase di completamento i lavori per la disposizione sul territorio comunale di 24 parcheggi rosa dedicati alle donne in stato di gravidanza e alle neo mamme. Il progetto “C’è un posto rosa, un parcheggio per amico”, promosso nei mesi scorsi dall’Assessore Ilaria Coppola, prevede l’istituzione di questi posti riservati, contrassegnati da apposita segnaletica, nei punti più frequentati della città di Nettuno dalle donne in dolce attesa e dalle neo mamme. Le residenti nel comune di Nettuno potranno richiedere, con apposita modulistica che sarà possibile scaricare dal sito istituzionale dell’Ente o essere ritirata all’Ufficio Relazione con il Pubblico, il rilascio del contrassegno per la sosta nei “parcheggi rosa” che dovrà essere applicato sul cruscotto della vettura. Le donne in stato di gravidanza e le neo mamme con questo contrassegno saranno esentate dal pagamento del ticket nelle strisce blu.