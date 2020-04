Anzio, contributo economico aperto fino al 24 aprile - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Covid-19, emergenza economica: l’Avviso Pubblico del Comune di Anzio, per richiedere il contributo straordinario una tantum, resterà aperto fino a venerdì 24 aprile 2020. L’Assessore Velia Fontana: “Come Comune abbiamo dato una risposta concreta a tante famiglie in difficoltà”

L’Avviso Pubblico del Comune di Anzio, online dal 30 marzo scorso, con il quale gli aventi diritto hanno richiesto all’Ente il contributo straordinario una tantum, fino a 600 euro (che aumenta in caso di minori con disabilità), resterà aperto fino a domani, venerdì 24 aprile 2020.

“Fino alle ore 23.59 del 24 aprile, – afferma l’Assessore alle politiche sociali della Giunta De Angelis, Velia Fontana – il Comune accetterà e processerà le domande di contributo che, attualmente, hanno superato quota duemila. In mezzo a mille difficoltà, dovute alla pandemia ed alla burocrazia degli istituiti bancari e delle poste, gli Uffici stanno dando una risposta concreta alle numerose istanze delle persone bisognose. In questi giorni, inoltre, daremo un forte impulso alla distribuzione dei pacchi, con i prodotti di prima necessità per le famiglie residenti”.