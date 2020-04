Aggiornamenti coronavirus: ad Anzio e Nettuno non si registrano nuovi casi - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Ad Anzio anche oggi non si registrano nuovi casi positivi al Covid-19. Pertanto, al momento, i cittadini positivi al Coronavirus, residenti, in base alle comunicazioni della direzione generale dell’Asl Roma 6, restano complessivamente nove. Quarto giorno senza contagi nel Comune di Nettuno. Gli attualmente positivi sono venticinque. Si registra un nuovo guarito con il totale che sale a 19. Dieci i decessi dall’inizio della pandemia. Scende a nove il numero dei pazienti ad oggi ospedalizzati. Quindici i cittadini attualmente in isolamento domiciliare