I pescatori anziati donano alla Caritas di Anzio 70 casse di pesce per le famiglie bisognose. Distribuiti 160 pacchi alimentari - L'Eco Del Litorale | Notizie online

I volontari Caritas Santi Pio e Antonio di Anzio, mentre preparavano i pacchi alimentari, si sono visti arrivare un camion refrigerato, pieno di cassette di pesce fresco, destinato ai più bisognosi. Un dono inaspettato, quanto graditissimo, dei pescatori delle cooperative La Concordia e La Fanciulla d’Anzio. “Era da tempo che volevamo essere concretamente di supporto alla Caritas di Anzio centro ed in un periodo di emergenza economica, come quello che stanno vivendo molte famiglie, abbiamo fortemente voluto dare una mano anche noi. Visto che la sorpresa è stata gradita auspichiamo di ripeterla in futuro”. I volontari Caritas si sono messi subito all’opera per confezionare il pesce, all’interno dei pacchi di generi alimentari destinati alle famiglie bisognose. Un ringraziamento commosso è arrivato dal Presidente della Caritas Santi Pio e Antonio, Padre Francesco Trani e dalla Responsabile Caritas, Palmira Federici Gizzi. Impegnato in prima persona anche il Consigliere Comunale, Federica De Angelis, che ha voluto esprimere, anche a nome del Sindaco e dell’Amministrazione tutta, il ringraziamento per quanto fatto dai pescatori anziati. Alla fine i volontari hanno distribuito ben 160 pacchi alimentari, con all’interno l’ottimo pesce fresco, vanto della Città di Anzio. “Per il comparto della pesca, come per altri settori, purtroppo è un periodo difficilissimo. – ha detto Federica De Angelis – . Atti di generosità come quello di oggi ci rendono tutti orgogliosi di essere Cittadini di Anzio”.