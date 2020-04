CORONAVIRUS: QUESTA ESTATE SI PUO' FARE IL BAGNO AL MARE? - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Si può fare il bagno al mare? Il virus si trasmette in acqua? Si può andare solo negli stabilimenti? A domanda risponde MRNotizie che ha pubblicato il punto di vista di Ivana Jelinic, presidente Fiavet: “Di sicuro per le agenzie di viaggi sarà impossibile rispondere alle domande dei clienti se non avranno normative precise e studiate con addetti ai lavori”.

“Stiamo aspettando ancora di capire con indicazioni precise, se il virus si trasmette in acqua e sembra che non sia possibile – ha continuato la presidente – ma senza una posizione ufficiale su questo punto, per noi la programmazione di un’offerta balneare è impensabile, e non possiamo neanche cominciare a ipotizzare quale prodotto turistico alternativo possa essere immesso sul mercato”. Una cosa è certa: “Non avremo un 2020 senza ferie, ma aspettiamo con trepidazione che il Governo si pronunci con posizioni chiare su quello che sarà consentito fare”, così si espressa durante una intervistata su Rainews Ivana Jelinic, discutendo delle necessità del turismo in vista della Fase 2.