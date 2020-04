Il cane “Nettuno” trova casa a Venezia - L'Eco Del Litorale | Notizie online

A metà dello scorso agosto a Nettuno, è stato ritrovato in strada in zona le Grugnole, un American bulldog di grandi dimensioni. L’animale, battezzato ‘Nettuno’ che era stato portato in un primo momento nel canile di Pomezia e poi è stato affidato alle cure del rifugio l’Arca di Rita, grazie all’interessamento dell’animalista Francesca Riggi che ne ha perorato la causa. Oggi l’Arca di Rita ha trovato una casa per Nettuno a Venezia, dove finalmente ha a disposizione una casa tutta sua ed una famiglia che lo ama.