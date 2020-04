Anzio, emergenza covid-19: erogati 643 mandati di pagamento alle famiglie in difficoltà - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Emergenza economica Covid-19: già inviato a 694 famiglie in difficoltà, residenti ad Anzio, il contributo sociale fino a 600 euro. Altri 22.000 euro saranno impegnati per dare un forte impulso alla distribuzione dei pacchi alimentari

L’Amministrazione De Angelis, la prima in Italia a bonificare sul c/c delle famiglie in difficoltà contributi comunali per fronteggiare l’emergenza economica in corso, prosegue la sua azione concreta per la cittadinanza. Ai 250.000 euro già inviati a 548 famiglie di Anzio, attraverso un contributo comunale una tantum fino a 600 euro (il contributo può superare i 600 euro in caso di minori con disabilità), in questi tre giorni, si sono aggiunti 64.700 euro, già stanziati ad altre 146 famiglie del territorio. Al momento sono 694 le famiglie in difficoltà alle quali è stato inviato il contributo sociale.

Altri 22.000 euro dei fondi della Protezione Civile, inoltre, saranno impegnati dall’Amministrazione De Angelis nell’acquisto di derrate alimentari, per dare un forte impulso alla distribuzione dei pacchi, con beni di prima necessità, per le persone bisognose.