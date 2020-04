Anzio, il corpo dei Vigili Giurati a disposizione per il trasporto e la raccolta di beni alimentari - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Il Corpo Vigili Giurati S.P.A mette a disposizione uomini e auto per il trasporto e la raccolta di beni alimentari. Io sottoscritto Zuccaro Francesco in qualità di Presidente dell’Associazione Quartiere Europa insieme al Comandate Giuseppe Pelliccia, data l’esigenza che sta condizionando la vita di tutti, per aiutare ancor di più dopo l’ottimo lavoro dell’attuale dall amministrazione comunale, rendiamo il nostro aiuto, essendo cittadino anziate e conoscendo le difficoltà che il nostro territorio sta affrontando, stiamo effettuando insieme a tutto il mio direttivo una raccolta di generi alimentari che alla fine verranno consegnati al Comune per lo smistamento e la consegna. Ringrazio, l’intera amministrazione comunale, la protezione civile e la croce rossa italiana, per l’ottimo svolgimento di servizio. In fede Francesco Zuccaro