Nettuno, con i buoni spesa per le famiglie in difficoltà non è possibile acquistare cibo per animali - L'Eco Del Litorale | Notizie online

A Nettuno, in un supermercato con i buoni spesa erogati dal comune per le famiglie in difficoltà, un cittadino non ha potuto a acquistare del cibo per il suo cane. Abbiamo contatto l’Assessore ai Servizi Sociali Maddalena Noce, che ci ha confermato che da Decreto alcolici e cibo per animali sono esclusi dai generi alimentari di prima necessità. Gli amici a 4 zampe, non sembrerebbero essere rientrati nelle misure straordinarie adottate per l’emergenza Coronavirus. Una situazione difficile che potrebbe far aumentare gli abbandoni. Invitiamo i nostri lettori a segnalarci eventuali difficoltà, nel provvedere al sostentamento dei loro animali domestici.