Anzio, Covid-19: tolti i figli ad un’infermiera. L’intervento del Direttore Generale dell’Asl Rm 6 - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Ha fatto il giro d’Italia l’appello al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, di un’infermiera che lavora in ospedale ad Anzio. A causa del suo lavoro, la donna non potrà vedere i suoi figli. Il tribunale di Velletri ha infatti ha emesso provvedimento, che colloca i due bimbi nella casa paterna fino alla fine dell’emergenza coronavirus, per evitare rischi di contagio. Il presidio ospedaliero di Anzio è no Covid-19 e tratta pochissimi casi, che vengono isolati e poi trasferiti secondo le procedure previste. Nell’ordinanza si legge che: “Data la circostanza legata all’attività infermieristica svolta quotidianamente da Donatella, presso il Presidio Ospedaliero di Anzio e Nettuno, si dispone l’immediato trasferimento del collocamento dei figli Ludovica e Valerio, di anni 10, presso l’abitazione paterna, in via provvisoria e per l’intero periodo dell’emergenza.” Una decisione che ha avuto un enorme clamore mediatico, per il ruolo fondamentale svolto dai professionisti della salute, in prima linea nell’emergenza coronavirus ma che penalizza come in questo caso, la loro vita personale.

In merito il Direttore Sanitario degli Ospedali Riuniti Ciriaco Consolante, ci ha rilasciato una dichiarazione:

“L’infermiera Donatella, si è presentata nel mio ufficio chiedendo una valutazione di rischio Covid-19 dell’ospedale. Ho scritto una lettera tecnica a fronte della richiesta formale, nella quale certifico che gli Ospedali Riuniti di Anzio e Nettuno sono a bassa rischio perché non sono un ospedale covid-19. Donatella è un infermiera strumentista e gli interventi sono calati notevolmente. Vengono operate soltanto persone in urgenza indifferibile. Nessun professionista ad oggi dell’ospedale, è risultato positivo al coronavirus ed ognuno loro indossa i dispositivi individuali rispettando rigorosamente le linee guide del Ministero della Salute, per il contenimento dell’epidemia. Dal punto di vista umano, mi duole che oltre lo stress giornaliero vissuto dai nostri operatori in questo particolare momento che ci vede impegnati in un’emergenza mondiale, una mamma torni casa senza trovare più i suoi figli.”

Anche il Direttore Generale dell’Asl Rm 6 Narciso Mostarda, è intervenuto sulla questione:

“Condivido la linea del direttore sanitario Ciriaco Consolante, che ha risposto tecnicamente alla richiesta dell’infermiera di valutazione del rischio Covid-19 degli Ospedali Riuniti. La struttura non ha posti dedicati Covid-19 ed è a basso rischio. I pochi casi trattati vengono trasferiti adottando le procedure di sicurezza previste verso gli ospedali dedicati. I lavoratori che si occupano in prima linea della salute pubblica sono esposti anche a questo genere di accadimenti. La mia solidarietà va a questa madre lavoratrice e a tutti gli operatori sanitari. Senza di loro tutto quello che è stato fatto fino ad oggi con fatica, dedizione e sacrificio non sarebbe stato possibile. Stiamo uscendo con estrema difficoltà da un dramma epocale, soprattutto grazie a loro.”