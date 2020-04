Ad Anzio, presso sei supermercati ha preso il via il progetto sociale SpesaSOSpesa - L'Eco Del Litorale | Notizie online

“Cittadini generosi per Cittadini bisognosi”: ad Anzio, presso sei supermercati, ha preso il via il progetto sociale SpesaSOSpesa. Questa mattina i prodotti alimentari, donati dai cittadini, sono stati consegnati, a domicilio, a 46 famiglie in difficoltà

Ad Anzio, presso i Supermercati ed Ipermercati Conad al Centro Commerciale Anteo ed al Centro Commerciale Lo Zodiaco, Giesse Buccolini in Via Adua, Iperbon in Via delle Cinque Miglia, Tigre in Via Matteotti e aff. Coop Arpesca in Via Goldoni, ha preso il via l’iniziativa sociale “SpesaSOSpesa”, lanciata con un avviso pubblico dall’Amministrazione De Angelis, che vede “i cittadini generosi impegnati a donare per i cittadini bisognosi”. Questa mattina i dipendenti del Comune di Anzio, insieme ai volontari, con il pulmino dell’ente, hanno ritirato dai supermercati le prime donazioni che, contestualmente, sono state consegnate a domicilio a 46 famiglie bisognose del territorio.

” Presso i sei esercizi commerciali che hanno aderito all’avviso, – afferma l’Assessore alle politiche sociali, Velia Fontana – i cittadini potranno acquistare generi alimentari a lunga conservazione, per destinarli a persone e famiglie bisognose del nostro territorio. Cittadini generosi, in questo modo, nella massima discrezione, stanno aiutando Cittadini bisognosi, particolarmente colpiti dall’emergenza sanitaria ed economica del Coronavirus”.

Sono graditi olio, conserve, carne in scatola, tonno, legumi, zucchero, farina, latte a lunga conservazione, pasta, biscotti, merendine, omogeneizzati, succhi di frutta, pastina. Inoltre risultano utili anche i seguenti prodotti: pannolini, prodotti per l’igiene dei bambini, saponi, detersivi, disinfettanti. I prodotti donati saranno ritirati dagli operatori delle associazioni di volontariato, convenzionate con il Comune di Anzio, per essere poi “utilizzati” nell’allestimento dei pacchi da destinare alle famiglie in difficoltà.